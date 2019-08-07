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Зеленскому пора очнуться

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  • Виталий Портников
  • 7.08.2019, 22:59
  • 3,626
Зеленскому пора очнуться
Виталий Портников

Украинскому президенту пора отказаться от своих опасных иллюзий.

Украинскому президенту пора очнуться и отказаться от своих опасных иллюзий. Не существует никакой «той стороны», это выдумка кремлевской пропаганды.

Существует только Путин. Это его войска и спецслужбы оккупируют Донбасс. Это он, как главнокомандующий вооружёнными силами России, отвечает за любое обострение в оккупированном регионе. Путин не влияет на «ту сторону», а отдаёт ей распоряжения. Он - не посредник, а участник конфликта. И когда Зеленский просит Путина повлиять на российских наемников, он тем самым выводит его из-под удара, превращает из оккупанта в "парламентера". Это то, что Путину и нужно для продолжения войны.

И да, Путину не нужно никакое приближение к миру. Он не для того начал войну, чтобы она закончилась миром. А для того, чтобы она завершилось поражением Украины. Нашим крахом. Путину эта война сегодня не мешает, а только помогает. Помогает держать Украину на крючке, чувствовать себя влиятельным лидером, вести переговоры с Западом. Зачем ему мир?

Владимир Зеленский, вы уже не участник предвыборной борьбы, Вы - президент страны, которая находится в войне с жестоким агрессором. И власть этой страны не хочет никакого мира.

Непонимание вами этого простого факта будет только множить жертвы, приведёт к новым потерям - и людей, и территорий.

Виталий Портников, espreso.tv


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