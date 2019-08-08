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Штурм дома экс-президента Кыргызстана: завели уголовные дела

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  • 8.08.2019, 7:47
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Штурм дома экс-президента Кыргызстана: завели уголовные дела

Глава милиции одной из областей в коме.

После столкновений в ходе операции в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела, сообщает 24.kg со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Досудебное производство начато по ст. 264 (массовые беспорядки), 266 (хулиганство), 244 (захват заложников) и 130 (убийство) УК Кыргызстана.

Генпрокуратура указала, что постановление о принудительном приводе Атамбаева было вынесено из-за того, что он не являлся на допрос в рамках расследования его возможной причастности к освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Его исполнение поручили сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности.

«В целях исполнения поручения сотрудники ГКНБ выехали в село Кой-Таш, однако сторонники последнего оказали вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов», — указала прокуратура. В ведомстве добавили, что «с целью воспрепятствования следствию» были организованы массовые беспорядки, сопровождавшиеся применением насилия.

По данным Генпрокуратуры, в результате столкновений были госпитализированы 47 человек, 23 из которых являются гражданскими лицами.

Ранее Атамбаев заявил, что при штурме его резиденции пострадали люди, а спецназ применял боевое оружие. Он призвал силовиков «не стрелять в собственный народ», а также обвинил власть в том, что она идет на расстрел мирных граждан, чтобы арестовать его. При этом МВД Кыргызстана утверждает, что сотрудники правоохранительных органов не применяли огнестрельное оружие.

Операция по задержанию Атамбаева в селе Кой-Таш началась7 августа, силовикам противостояли сторонники экс-президента. В результате погиб один спецназовец, еще один находится в тяжелом состоянии. Глава ГУВД Чуйской области впал в кому после травмы. СМИ сообщали, что Атамбаев в результате штурма был задержан, однако этот факт опровергали его дочь, адвокат и депутат парламента.


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