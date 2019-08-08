Девушка не уступила дорогу автомобилю скорой помощи, и тот перевернулся 1 8.08.2019, 8:02

В Ивацевичах случилось опасное ДТП.

По счастью, обошлось без жертв. Все произошло 7 августа после девяти часов вечера. На перекрестке улиц Ленина и Клютко столкнулись микроавтобус ГАЗ скорой помощи и универсал Citroen C5. В результате столкновения ГАЗ перевернулся на крышу. Очевидцы сообщают, что виновницей происшествия стала девушка, сидевшая за рулем Citroen, которая не уступила дорогу реанимобилю. В карете скорой помощи находилось 5 человек, сообщает Telegram-канал «ЧП Беларусь» и публикует видео происшествия.

На место приехали все экстренные службы, пожарные сделали пенную подушку под авто, дабы не допустить возгорания.