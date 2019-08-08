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Эрдоган пообещал не признавать незаконное присоединение Крыма 

  • 8.08.2019, 8:06
Эрдоган пообещал не признавать незаконное присоединение Крыма 
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Об этом президент Турции заявил после разговора с главой Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Анкара продолжит поддерживать независимость и территориальную целостность Украины, передает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.

«Турция не признает незаконную аннексию Крыма и не собирается ее признавать. Наши братья, крымские татары, — часть истории, связывающей Турцию и Украину, и важный элемент связей между людьми», — приводит его слова агентство.

Эрдоган выразил надежду на то, что конфликт на Донбассе завершится как можно быстрее и что он будет разрешен на основе международного права.

Зеленский предложил Анкаре принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Также он пригласил турецкий бизнес вести деятельность в Украине. «Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе», — заявил он, передает «112 Украина».

Турецкий лидер всегда придерживался позиции непризнания вхождения Крыма в Россию. Предшественник Зеленского Петр Порошенко в ноябре 2018 года предложил Эрдогану принять участие в формировании возможной миротворческой миссии на востоке Украины. Президент Турции не стал это тогда комментировать.


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