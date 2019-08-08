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Собрать ребенка в школу – от 300 рублей

  • 8.08.2019, 8:15
Собрать ребенка в школу – от 300 рублей

Собирать ребенка в школу часто для родителей стресс. 

У минчанки Татьяны Калгиной на школьные покупки уходит до пяти дней. В сентябре дочь Самира собирается идти в 6 класс, и женщина уже начинает присматривать одежду и обувь на осень.

«Покупаю стельку сначала, беру ребенка, вставляю стельку, сегодня я не взяла, и вместе со стелькой мы меряем обувь», — рассказывает Татьяна Калгина «Белсату».

Обычно Татьяна приобретает все для школы на рынке. Самый важный критерий: чтобы нравилось дочери. Но не только.

«Если Самира выберет такой, то я, конечно, скажу: нет, доченька. Потому что для школы он должен быть функциональным. Там должны быть два отдела, отдельный для учебников, для тетрадей», – показывает рюкзак женщина.

Рюкзак Татьяна и Самира выбирают с каркасом. Так лучше для спины.

«Обычно нужны вот такие штуки, чтобы надевать и не кривиться вот так, так как они будут тебе мешать наклоняться. А вот так чтобы ходил человек, равно», – рассказывает Самира.

Насколько хлопотно собирать школьника к началу учебного года, спросили у минчан:

«Очень большой стресс. Цены, цены очень большие».

«Мы ежегодно стараемся покупать немножечко с размером большим, поэтому приходим сюда и докупаем».

Мать девятиклассника Вера Данилова говорит, что никогда не понимала ажиотажа вокруг 1 сентября. Многие вещи (например, рюкзак) ее сын носит уже третий год. А канцелярские товары можно просто докупить в течение года.

«Мне это напоминает подготовку к Новому году, когда вроде за один вечер пытаешься съесть всю норму калорий годовую. Я говорю, что ни Белпочта, ни Белсоюзпечать – они не закрыты, они открыты с 9-10 утра до 7 вечера», – рассказывает Вера Данилова.

Если канцелярские товары можно докупить, то школьная форма нужна сразу. Один комплект теперь можно приобрести начиная от 100 рублей.


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