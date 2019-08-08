закрыть
8 августа 2019, четверг, 8:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Мадуро отказался от переговоров с оппозицией

  • 8.08.2019, 8:21
Мадуро отказался от переговоров с оппозицией
Фото: Reuters

Делегация правительства Венесуэлы не будет участвовать в переговорах с оппозицией в Барбадосе.

Из-за введения новых санкций США глава Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 7 августа, приостановил переговоры с оппозицией. В частности, Мадуро отменил поездку делегации правительства Венесуэлы в Барбадос, где 8 и 9 августа должны были проходить переговоры, пишет dw.com.

По словам представителя венесуэльского правительства, причиной такого решения стала "жестокая и безжалостная агрессия" со стороны США. Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы. Таким образом Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними.

Первые переговоры властей и оппозиции Венесуэлы прошли в мае в Норвегии, позднее они были продолжены в Барбадосе. Стороны пытаются договориться о мерах по урегулированию политического кризиса в стране.

Политический кризис в Венесуэле

Борьба за власть между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро в Венесуэле, переживающей глубокий экономический и политический кризис, продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность в числе прочих признают Россия, Беларусь, Китай и Куба.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип