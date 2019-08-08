Мадуро отказался от переговоров с оппозицией
- 8.08.2019, 8:21
Делегация правительства Венесуэлы не будет участвовать в переговорах с оппозицией в Барбадосе.
Из-за введения новых санкций США глава Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 7 августа, приостановил переговоры с оппозицией. В частности, Мадуро отменил поездку делегации правительства Венесуэлы в Барбадос, где 8 и 9 августа должны были проходить переговоры, пишет dw.com.
По словам представителя венесуэльского правительства, причиной такого решения стала "жестокая и безжалостная агрессия" со стороны США. Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал указ о введении полного экономического эмбарго против Венесуэлы. Таким образом Трамп заморозил находящиеся на территории США все активы правительства Венесуэлы и связанных с ним организаций, а также запретил любые экономические операции с ними.
Первые переговоры властей и оппозиции Венесуэлы прошли в мае в Норвегии, позднее они были продолжены в Барбадосе. Стороны пытаются договориться о мерах по урегулированию политического кризиса в стране.
Политический кризис в Венесуэле
Борьба за власть между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро в Венесуэле, переживающей глубокий экономический и политический кризис, продолжается уже несколько месяцев. Около полусотни государств, в том числе Германия, признали Гуайдо временным президентом. Глава Венесуэлы Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность в числе прочих признают Россия, Беларусь, Китай и Куба.