Скандал вокруг EasyJet: пассажирку засняли в кресле без спинки 8.08.2019, 8:25

Британский лоукостер попал в неприятную ситуацию.

В соцсетях набирает популярность снимок, сделанный на борту самолета компании EasyJet: пожилая женщина летит в кресле без спинки. Крупнейший британский лоукостер отвергает обвинения в халатности и настаивает, что это недоразумение, пишет BBC.

Скандальный снимок появился в твиттере пользователя Мэттью Харриса (@mattiasharris). По его словам, фото было сделано на борту рейса из Лондона в Женеву.

Снимок вызвал оживленную реакцию. В следующем твите Харрис добавил: "Нельзя не задаться вопросом - в каком состоянии вообще был самолет. Это было ее место. Когда посадка завершилась, ее пересадили. Не уверен, что так сделали бы, если бы самолет был полон", - написал он.

Твит набирал популярность, и в среду авиакомпания была вынуждена на него отреагировать.

Представитель EasyJet в интервью газете Independent заявил, что пассажирка села в кресло по своей воле. "Пассажирам не разрешали сидеть на этих креслах, так как они были сломаны и ждали ремонта", - сказал он.

"Безопасность - наш главный приоритет, EasyJet эксплуатирует свои самолеты в строгом соответствии со всеми правилами безопасности", - добавил представитель компании.

Тем временем в сети появились новые фотографии кресел без спинок на самолетах EasyJet. Пользователь Томас Дэй под ником @tgd83 выложил снимок двух таких кресел и написал, что ему продали билет на одно из них. Когда обнаружилось, что эти кресла в нерабочем состоянии, замены не нашлось: самолет бы заполнен.

"В конечном итоге пассажирам платили за то, чтобы они вышли из самолета", - добавил он.