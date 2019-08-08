Скандал вокруг EasyJet: пассажирку засняли в кресле без спинки
- 8.08.2019, 8:25
Британский лоукостер попал в неприятную ситуацию.
В соцсетях набирает популярность снимок, сделанный на борту самолета компании EasyJet: пожилая женщина летит в кресле без спинки. Крупнейший британский лоукостер отвергает обвинения в халатности и настаивает, что это недоразумение, пишет BBC.
Скандальный снимок появился в твиттере пользователя Мэттью Харриса (@mattiasharris). По его словам, фото было сделано на борту рейса из Лондона в Женеву.
#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P— Matthew Harris (@mattiasharris) August 6, 2019
Снимок вызвал оживленную реакцию. В следующем твите Харрис добавил: "Нельзя не задаться вопросом - в каком состоянии вообще был самолет. Это было ее место. Когда посадка завершилась, ее пересадили. Не уверен, что так сделали бы, если бы самолет был полон", - написал он.
Твит набирал популярность, и в среду авиакомпания была вынуждена на него отреагировать.
Представитель EasyJet в интервью газете Independent заявил, что пассажирка села в кресло по своей воле. "Пассажирам не разрешали сидеть на этих креслах, так как они были сломаны и ждали ремонта", - сказал он.
"Безопасность - наш главный приоритет, EasyJet эксплуатирует свои самолеты в строгом соответствии со всеми правилами безопасности", - добавил представитель компании.
Тем временем в сети появились новые фотографии кресел без спинок на самолетах EasyJet. Пользователь Томас Дэй под ником @tgd83 выложил снимок двух таких кресел и написал, что ему продали билет на одно из них. Когда обнаружилось, что эти кресла в нерабочем состоянии, замены не нашлось: самолет бы заполнен.
"В конечном итоге пассажирам платили за то, чтобы они вышли из самолета", - добавил он.