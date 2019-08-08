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В Москве полиция пришла с обысками к сотрудникам ФБК

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  • 8.08.2019, 8:41
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В Москве полиция пришла с обысками к сотрудникам ФБК
Фото: newinform

Утром 8 августа прошел обыск у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

Как сообщает МБХ медиа, оперативные мероприятия проводятся дома у Александра Помазуева, Евгения Замятинаи Вячеслава Гимади.

Основания для проведения обысков пока неизвестны.

3 августа было возбуждено уголовное дело якобы об отмывании Фондом борьбы с коррупцией 1 млрд рублей. Юрист фонда Алексей Молокоедов тогда заявлял, что информация СК «легко опровергается», и что через фонд проходят «буквально пара миллионов рублей в год».

Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о «массовых беспорядках» на акции 27 июля, а также об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Центральному аппарату ведомства.


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