«Забрал права без объяснений, а потом звонил среди ночи, чтобы я ехала за ними» 11 8.08.2019, 8:59

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Конфликт с ГАИ.

Самое трудное в историях про любой конфликт - понять, на чьей стороне правда, если из всех доказательств - только "слово" одного против "слова" другого. Как пишет abw.by, остается только показать читателю, что удалось узнать, предоставляя ему право выводы сделать самостоятельно. Но даже при таком раскладе каждый имеет право быть услышанным.

Ситуация, в которую попала Наталья Леонова, на первый взгляд может показаться абсурдной: по ее словам, остановивший ее инспектор ГАИ, не представившись и не объяснив, что она нарушила, забрал у нее водительское удостоверение и вообще вел себя самым недостойным образом. Подробности - от героини нашего материала.

- 31 июля я ехала по улице Аэродромной в сторону проспекта Жукова, - рассказала Наталья. - Где-то в районе 42-го дома меня проблесковыми маячками остановил экипаж ГАИ. К моему автомобилю подошел инспектор и представился как инспектор ГАИ Ленинского района. Ни звания, ни фамилии, имени и отчества он не назвал, причина остановки не была названа тоже.

Наталья заверяет, что ехала без нарушений, остановилась без вопросов: мало ли какая проверка.

По словам Натальи, инспектор поинтересовался, куда она держит путь, затем попросил ее предъявить ему водительское удостоверение и… положил его в карман. Ошарашенной таким поступком девушке инспектор сообщил, что она может ехать, но по завершении поездки обязана прибыть на штрафстоянку по адресу: ул. Левкова, 37.

- Я продолжила свою поездку, но почти сразу сообразила, что осталась без документов, что такие действия инспектора не являются правомерными: инспектор не составлял протокол, не изымал у меня талон к водительскому удостоверению, не выдавал никаких копий документов.

Сообразив, что дала маху, девушка попробовала позвонить в 102, однако ничего не добилась. По ее словам, ей сказали, что ничего страшного не произошло и что надо решать с инспектором этот вопрос самостоятельно. То, что в машине Натальи ехали также двое пассажиров, которые были готовы подтвердить ее слова, ситуацию не изменило. Возмущенная автомобилистка написала заявление в прокуратуру.

Поздним вечером инспектор позвонил Наталье со своего личного мобильного и снова предложил подъехать на штрафстоянку за "правами", причем не просто так, а под протокол.

Ехать Наталья банально побоялась: время на часах близилось к полуночи, срываться куда-то среди ночи ей показалось неразумным. Кроме того, она была уверена: нарушений с ее стороны не было - какой тут может быть протокол?

- Я просто испугалась, - призналась девушка. - Я ему говорю, что не поеду.

Наталья уже настроилась на самое худшее, однако спустя некоторое время инспектор перезвонил ей и сообщил, что готов отдать "права" без протокола.

Документы Наталья принимала не одна, с ней рядом находился ее любимый человек. Инспектор, как пояснили нам молодые люди, приехал в позднее время, и Сергею не хотелось оставлять девушку наедине с ним. В этот момент выяснилось и имя инспектора: Виктор Шпаков.

- Он не хотел представляться, - сказал Сергей. - Ни с первого, ни со второго раза. Вообще, сразу было сомнение, он это или не он.

По словам Натальи, инспектор, возвращая "права", заявил, что выносит ей устное предупреждение за повторное нарушение, и поинтересовался, что она будет делать с заявлением в прокуратуру.

- Никаких извинений он не приносил, - добавил Сергей. - Его целью было отдать "права", и еще какие-то права он пытался качать!

Скриншоты звонков в позднее время суток с предположительно личного номера инспектора Шпакова на ее мобильный Наталья предоставила в редакцию ABW.BY в качестве доказательства того, что эти события действительно имели место.

Мы попытались дозвониться по указанному Натальей номеру, однако трубку никто не снял. Но в Viber номер этого мобильного телефона "пробивается" под именем Витя Шпаков.

В ОГАИ УВД Ленинского района г. Минска журналисту ответили, что по данным обстоятельствам проводится проверка.

Глубоко возмущенная произошедшим Наталья выразила готовность идти в этом споре до конца. "По собственному его не нужно увольнять, - горячится девушка, - нужно уволить без права занимать такую должность. А то он окончательно обнаглеет. А ведь работает только полгода!"