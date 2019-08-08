Путинизм входит в терминальную стадию 8 Оливье Ведрин

8.08.2019, 9:01

4,582

ФОТО: ТАСС

Впереди революция.

После новых акций протеста российских оппозиционеров, жёстко подавленных силовиками, несколько стран выразили обеспокоенность поведением Кремля. Берлин и Париж громче всех осуждали 2000 арестов, проведенных полицейскими всего за два уик-энда.

Запрет участия в выборах для независимых кандидатов, аресты мирных демонстрантов, чистки в рядах руководства страны…Число тревожных для Кремля сигналов растет.

Параллельно с митингами происходит борьба кланов и борьба за ресурсы, которые и объясняют арест выборных должностных лиц и чиновников. Уже не первую неделю кряду в прессе появляются сообщения об арестах высших чинов. Такие аресты уже стали брендом четвертого срока путинского правления, развитие которого вызывает беспокойство у правящей элиты.

И протестующим, и высокопоставленным чиновникам Кремль отвечает силой. За эти два уик-энда демонстраций, кандидаты, которым отказали в регистрации, де-факто стали лидерами протестного движения, а потому помещены в тюрьмы. В судах законом пренебрегают.

Наибольшие опасения вызывает возможность "Болотного" сценария, названного в честь уголовного дела 2012 года и протестов против возвращения Путина к власти. В тот раз около 30 человек были приговорены к тюремному заключению сроком до четырех с половиной лет.

Впрочем, едва ли режиму Владимира Путина удастся далеко пройти по этому пути: вся новейшая история говорит нам, что репрессии могут казаться эффективными в краткосрочной перспективе, но уже не работают в среднесрочной перспективе.

Но прежде всего, Путин должен думать об интересах самой российской элиты. Перспектива хаотичного транзита власти в 2024 году порождает в нем сильное напряжение. Из-за отсутствия четких правил игры, борьба между кланами и властью будет вестись все более и более жестокими способами. Эта новая номенклатура, хотя и закалена в межклановой борьбе, предпочитает предсказуемость и стабильность.

Если российский президент попытается изменить конституцию или в очередной раз "интерпретировать" ее так, чтобы остаться у власти, то нынешние митинги будут лишь небольшой репетицией перед большим, очень большим политическим кризисом. И здесь никакие новые военные "приключения", никакие явные и надуманные внешние враги не помогут вернуть доверие населения.

Путинизм входит в свою терминальную стадию. Впереди революция.

Оливье Ведрин, kasparov.ru