«В Беларуси цены обычно повышаются после летнего затишья» 8.08.2019, 9:27

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Эксперт поясняет, как это может повлиять на экономику, и при чем здесь «мертвый сезон».

Председатель правления Нацбанка ожидает дальнейшее замедление инфляционных процессов во втором полугодии текущего года. Что это за факторы? Насколько оправданы ожидания Павла Каллаура?

Доктор экономических наук профессор Борис Желиба не разделяет уверенности главы главного банка страны, поскольку инфляция во многом носит сезонный характер, пишет zautra.by.

– Практически каждый год в августе она уменьшается и даже переходит в дефляцию. Созревает урожай, который учитывают в корзинке инфляционных товаров и услуг, идет понижение цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, в «мертвый сезон» уменьшается спрос, поскольку много белорусов уезжает в южные края и так далее. Потом инфляция растет и к Новому году поднимает голову. Может, Каллаур сейчас воодушевлен, потому что в летние месяцы инфляционные темпы на минимуме, и думает, что во втором полугодии они также будут снижаться.

Если Нацбанк рассчитывает вести умеренно жесткую денежно-кредитную политику, то, может, это и получится. Его уверенность подкрепляется тем, что решение НБ снизить на 0,5% ставку рефинанасирования с 10% до 9,5% связано с уверенностью НБ, значит, будет удешевление кредитов, но они не опасаются, что это подтолкнет инфляционные процессы.

Вообще, очень влиятельны внешние факторы. Трудно прогнозировать, какая будет мировая цена на нефть, на газ. И если эти цены вырастут, мы принесем себе импортную инфляцию. Финансовая ситуация в экономике остается напряженной, задолженность предприятий банкам растет, зарплаты тоже растут, и, возможно, с приближением парламентских выборов их административным ресурсом еще подтолкнут.

Поэтому у меня вопрос, почему Каллаур так уверен, что именно во втором полугодии инфляция будет идти вниз. К декабрю у нас цены обычно повышаются после летнего затишья.