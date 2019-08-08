Бывший президента Кыргызстана объявил бессрочный митинг 7 8.08.2019, 9:35

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Алмазбек Атамбаев

Действующий президент Кыргызстана заявил, что Атамбаев грубо нарушил Конституцию.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев объявил о начале бессрочного митинга у здания "Медиа Форум", которое ему принадлежит и где располагается редакция телеканала "Апрель", сообщает "Настоящее время".

"Мы выйдем на митинг, чтобы нас не считали за баранов. Вчера была попытка захвата, власть поворачивается в другую сторону. Вооруженным в этом комплексе был только Атамбаев. Генпрокурор прикидывается или не знает законов – мой дом находится под госохраной до решения суда, и сюда не имеют права врываться силовики", – заявил Атамбаев.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности страны 8 августа сказал, что Атамбаев "грубо нарушил Конституцию и законы страны, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению законных следственных мероприятий". Жээнбеков добавил, что для сохранения законности и безопасности в стране необходимо принять "безотлагательные меры".

В селе Кой-Таш, где находится резиденция Атамбаев, сейчас находятся около 300 человек. Они планируют пойти к Белому дому и к зданию правительства с лозунгом "Жээнбеков, уходи", сообщает издание Kloop.

В ночь на 8 августа Спецназ ГНКБ Кыргызстана штурмовал резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, но операция закончилась неудачей.