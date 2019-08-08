Марадона получил в подарок от «Динамо-Брест» Harley Davidson 11 8.08.2019, 9:42

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Аргентинский футболист заявил, что все-таки посетит Беларусь.

Адвокат аргентинского футболиста и почетного президента брестского "Динамо" Диего Марадоны Матиас Морла рассказал о подарке от белорусского клуба, пишет "Прессбол".

На этой неделе разговаривал с представителями брестского "Динамо". Они внимательно следят за жизнью Диего — настолько, что подарили ему мотоцикл Harley Davidson по случаю операции. Диего был удивлен и хочет отблагодарить за подарок.

Поэтому мы отправимся в Беларусь. Это место, где он чувствовал большую любовь за то короткое время, которое там провел. Он не забывает, что именно там ему предложили работу после его отъезда из Объединенных Арабских Эмиратов", — приводит слова Морлы Marca.