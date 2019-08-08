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Как Украине правильно воспользоваться ситуацией в России

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  • Иван Яковина
  • 8.08.2019, 9:56
  • 1,880
Как Украине правильно воспользоваться ситуацией в России
Иван Яковина

Сила слова иногда намного важнее и ощутимее, чем танки и ракеты.

Если коротко (о протестах против Владимира Путина в России/ru/news/2019/8/8/344072/), то все относительно неплохо. Народ с улиц не уходит, полиция зверствует, доверие к президенту падает в район плинтуса. Россия вступила в очень сложный период затяжного политического кризиса. И это дает ряд возможностей Киеву.

Что было, когда тяжелый кризис был в Украине? Россия начала против нее гибридную войну. Закончилась ли эта война? Нет. Она идет и сейчас. Большая проблема в том, что идет она на украинской территории.

Я говорю даже не об оккупации Крыма и Донбасса, это последствия обычной, а не гибридной войны. Речь об информационном противостоянии. В украинском информационном поле есть целые телеканалы, вещающие в пользу Кремля. В России проукраинских каналов нет.

В украинском парламенте есть большая фракция сторонников Кремля, в Госдуме сторонников Украины нет. Российские власти постоянно комментируют украинские события, указывают Киеву, что делать и чего не делать. С кем говорить, и кого оставить в покое. В Украине же о российских делах даже как-то неприлично говорить. И так далее.

В информационном плане Кремль чувствует себя хозяином положения. Но сейчас, из-за массовых протестов в Москве и резкого падения рейтинга Путина, ситуация меняется. Сейчас есть возможность перенести информационную часть гибридной войны в центр российской столицы.

Ну например. МИД Украины может выступить в поддержку сторонников демократии, свободы слова, честных и свободных выборов в России. Можно осудить непропорциональное применение силы полицией и Росгвардией.

Что известно о протестах в Москве? В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20 и 27 июля. 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1001 человека, среди них — 50 несовершеннолетних.

Почему россияне протестуют? Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам. Выборы состоятся 8 сентября.

Можно созвать экстренное заседание ООН. Можно призвать разместить в Москве международных миротворцев для защиты русскоязычных жителей этого города от военной хунты. Можно напомнить, что в Киеве русскоязычных людей никто дубинами не бьет и тысячами в тюрьмы не сажает.

Можно потребовать, чтобы Путин начал диалог с представителями оппозиции, точно так же, как он требует от Киева договариваться с террористами в «ДНР» и «ЛНР». Да много чего можно придумать. Кстати, создать телеканал, который будет вещать украинские новости на Россию тоже отличная идея. Москва ответила настоящей истерикой, когда узнала об идее создания такого вещателя.

А вообще, благодаря протестам в Москве у Киева сейчас появляются безграничные возможности для переноса информационной войны на территорию Кремля. Я хочу напомнить, что у Владимира Зеленского в распоряжении есть целая команда профессиональных сценаристов-шутников из «Квартала», которые могут придумать целую стратегию троллинга российского президента.

Надо сделать так, чтобы он выглядит максимально тупо и нелепо. Надо, чтобы над ним смеялись сами россияне. Надо уничтожать его влияние и авторитет именно с помощью троллинга и юмора.

Да, Украине сложно тягаться с Россией в военном и даже экономическом плане. Но вот в навязанной гибридно-информационной войне Киев вполне может и достойно ответить, и перейти в контратаку.

И вы знаете, что важно? В современном мире сила слова иногда намного важнее и ощутимее, чем танки и ракеты. Главное, чтобы все эти слова были хорошо продуманы и подготовлены. В этом аспекте Украина точно может достичь больших успехов и даже победить.

Иван Яковина, «Новое время»


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