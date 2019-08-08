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Политзаключенный Михаил Жемчужный рассказал в письме о проблемах со здоровьем

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  • 8.08.2019, 10:06
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Политзаключенный Михаил Жемчужный рассказал в письме о проблемах со здоровьем
Михаил Жемчужный
Фото: «Радыё Свабода»

Жемчужный провел в ШИЗО 70 суток.

После того как политзаключенный Михаил Жемчужный 70 суток провел в ШИЗО, администрация исправительной колонии №9, где он отбывает наказание, перевела его на один месяц в помещение камерного типа (ПКТ), пишет «Витебская весна».

- Я времени в ШИЗО даром не терял, потому что не надо было бороться с холодом. Завершил работу над монографией по теме импульсной плазмы и в области новых методов полета аппаратов тяжелее воздуха с гибким крылом. Это новые и прорывные достижения высокого уровня, - сообщает в письме витебским правозащитникам Жемчужный.

За время пребывания в изоляторе Жемчужный потерял всякую связь с внешним миром.

- Находясь в изоляции более двух месяцев, я не получил ни одного письма или газеты, пережил полный информационный вакуум, - пишет о своих злоключениях политзаключенный.

Сейчас надеется, что за месяц в ПКТ восполнит потерянное и вернется в информационное поле.

В своем письме Михаил Жемчужный сообщает также о проблемах со здоровьем.

За два последних года он подал 9 заявлений на приобретение витаминов. Ни одно из них не было рассмотрено ни начальником медчасти, ни терапевтом, ни начальниками отряда и колонии. Жалобы, направленные в управление здравоохранения Могилевской области, в областные и республиканские органы исполнения наказания, также результатов не дали.

Из-за недостатка витаминов у политзаключенного начали кровоточить десны, расшатываются и выпадают полностью здоровые зубы. Лечат эти проблемы симптоматично - антибиотиками и болеутоляющими средствами.

Подобные условия содержания политзаключенного Жемчужного не соответствуют "Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными", принятыми ООН, считает витебский правозащитник Леонид Светик.

"Так, в ч.3 п.22 Правил говорится о том, что каждый заключенный должен иметь возможность прибегать к услугам квалифицированного дантиста", - комментирует ситуацию правозащитник. - Еще одна проблема - недостаточное количество кальция в организме. Это может спровоцировать болезни костей и лимфоузлов".

Несмотря на все, политзаключенный старается не упасть духом, выжить в таких экстремальных условиях.

"В общем, настроение боевое, жизнерадостное", - уверяет политзаключенный.


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