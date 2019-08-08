Новая оптическая иллюзия удивила соцсети 1 8.08.2019, 10:22

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Сотни людей пытаются разгадать загадку.

Что происходит? Сотни людей пытаются разгадать загадку, которую сам того не подозревая, задал фотограф Daniel под ником @DannyDutch, пишет сайт cheltv.ru.

Мужчина запечатлел на видео вполне обычную картину, но сделал это под неожиданным углом. Мнения людей, просмотревших ролик, разделились. Большинство пользователей соцсетей приняли короткое видео за съемки муравьев в прозрачной коробке. Букашки, по их мнению, ползают по ящику в хаотичном порядке, иногда замедляются.

Однако на деле все оказалось совсем не так. Фотограф запечатлел десятки пар, танцующих сальсу. Правда, видео он сделал снизу, так что через стеклянный пол виднеются только ноги. Ботинки пар перемещаются в такт музыке и создают такой необычный эффект.