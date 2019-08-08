Армия РФ обустроила вертолетную базу на острове близ Финляндии и Эстонии 4 8.08.2019, 10:28

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Иллюстрационное фото

В составе вертодрома пять площадок.

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО оборудовали вертолетную площадку на острове Гогланд в Финском заливе, которую планируют сделать постоянной, пишет "Европейская правда".

В сообщении отмечается, что комплект металлических аэродромных плит и специальную технику доставил из Санкт-Петербурга на остров тяжелый транспортный вертолет Ми-26.

В составе вертодрома пять площадок и инфраструктура: командно-диспетчерский пункт, метеостанция, топливо-заправочный комплекс, пункт технического обслуживания. Площадка сможет принимать все типы транспортных и боевых вертолетов. Первые взлеты и посадки с нового вертодрома уже сделаны.

Остров Гогланд площадью около 21 кв. км расположен в Финском заливе в 120 км к юго-западу от Выборга, в 55 километрах от эстонского побережья и в 40 километрах от финского города Котка.