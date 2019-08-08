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Активистку, которая ехала с обращениями в ООН, задержали на границе в Бресте

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  • 8.08.2019, 10:36
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Активистку, которая ехала с обращениями в ООН, задержали на границе в Бресте
Тамара Ковальчук
Фото: gomelspring.org

Тамара Ковальчук активно борется с вредным Светлогорским заводом.

Уроженку Светлогорского района, гражданку США Тамару Ковальчук, которая везла в ООН жалобы жителей района на вредные выбросы в атмосферу Светлогорского завода беленой целлюлозы, задержали на пограничном переходе в Бресте для личного досмотра на 4 часа, пишет правозащитный центр «Весна».

Экологическая активистка связывает инцидент с ее активностью против функционирования вредного производства. Об обстоятельствах задержания на границе и ситуацию в городе рассказала сама Тамара Ковальчук:

"В последние две недели в Светлогорске бушуют страсти. Местные активисты разделились во мнении, что делать с вонючим заводом - ложиться костьми на площади и звать на помощь птиц; призывать выходить к райисполкому как можно больше сторонников уличных акций; или пойти тернистым путем судебных тяжб и апелляционной компании, чтобы привлечь внимание международных организаций.

Несмотря на то, что нет единого мнения в заинтересованном сообществе на этот счет, большинство склоняются в главном, что завод нужно закрыть, пока он не наделал больших бед и все средства для этого хороши".

Тамара Ковальчук сообщает также, что заявление и подписи, собранные для обращения в ООН, при осмотре изъяты не были и даже не отсканированы, а вот сам досмотр офицеров всех рангов государственной безопасности с их тщательным просмотром медицинских справок и заключений, оказал на активистку сильное впечатление.


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