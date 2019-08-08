Превращение «Слуги народа» в «Хозяина страны» 9 Владимир Фесенко

8.08.2019, 10:48

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Что изменилось в Украине за последний месяц.

Главная внутриполитическая тенденция июля 2019 г. в Украине – начало превращения "Слуги народа" в "Хозяина страны". Этот тренд проявился в двух направлениях: 1) демонстрация стране (от рядовых граждан до больших и малых чиновников) – "кто в доме хозяин"; 2) абсолютная победа партии нового Президента на парламентских выборах, что даст В.Зеленскому полный контроль и над новым парламентом и над новым правительством.

В июле Президент Украины В.Зеленский стал активно ездить по регионам страны. За месяц он побывал в 12 областях страны (т.е. в половине регионов). Даже сложно сказать, кто из предыдущих руководителей Украины так интенсивно инспектировал состояние страны на местах. Цели поездок были разные – от назначения и представления новых руководителей областных государственных администраций до проведения рабочих совещаний по различным вопросам.

Страна увидела управленческий стиль нового Президента – публичные разносы, устраиваемые местным чиновникам, увольнения в прямом эфире, указания и поручения руководителям, которые формально не подчиняются главе государства (от мэров до главы Кабинета министров). Показательно, что эти указания в большинстве случаев принимались во внимание и брались к исполнению. Многие наблюдатели увидели в этом "пародию на Лукашенко". На самом деле это была демонстрация политической воли и статуса "главного начальника страны".

Таким образом новый глава государства начал переводить систему государственного управления под свой контроль. Демонстрацию Президентом своей власти оценили и чиновники (стали выполнять указания главы государства; за одним исключением: ни одной инициативы Президента не поддержала Верховная Рада) и рядовые граждане (судя по результатам парламентских выборов и данным социологов о высоком уровне поддержки Президента В.Зеленского). Что касается политического стиля Зеленского, то он разный.

Можно предположить, что на стиль общения нового Президента с большими и малыми чиновниками сильно влияет глава Офиса Президента А.Богдан, который не отличается особой политкорректностью. Вообще, судя по многим косвенным признакам, влияние Андрея Богдана в "управленческой вертикали" В.Зеленского очень велико.

В июле Президент Зеленский стал активно заниматься кадровой политикой. В течении второго летнего месяца он назначил и представил 6 руководителей областных госадминистраций, уволил около 100 глав районных госадминистраций, обновил руководство Антимонопольного комитета, принял решение о ротации послов Украины в 12 странах, изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), назначил несколько новых руководителей в спецслужбах.

Ряд кадровых решений был принят с подачи Президента Украины, например, увольнение А.Власова с должности и.о. главы Фискальной службы. Однако, некоторые из кадровых инициатив главы государства вызвали резкую критику со стороны общественности. В ряде случаев он к этой критике прислушался. В частности, по кандидатуре главы Одесской облгосадминистрации он отказался от первоначальных планов и представил пять возможных кандидатур для общественной оценки.

Наибольший резонанс в июле вызвали нестандартные политические инициативы Президента В.Зеленского.

9 июля Президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад на День Независимости, вместо этого 300 млн грн будут направлены на премии военным. С критикой этого решения выступили в основном сторонники П.Порошенко, а также представители лагеря воинствующих патриотов. Большинство политических сил и рядовых граждан восприняли эту инициативу либо положительно, либо нейтрально. В конце июля руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Украина будет отмечать День Независимости в новом формате. В честь праздника в Киеве состоится Шествие Достоинства.

А вот предложение Президента Зеленского люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Генерального прокурора, Главы СБУ и другие руководящие посты в стране, вызвало широкую и резкую критику и внутри страны, и со стороны международных партнеров Украины.

Президент Зеленский также показал, что он знает об ожиданиях рядовых граждан относительно снижения коммунальных тарифов и цены на газ. С этой целью он встречался с руководством НАК "Нефтегаз Украины". В итоге цены на газ в июле и на август были несколько снижены. Но для полноценной реализации общественных ожиданий этого пока недостаточно.

Довольно насыщенным в первой половине июля был внешнеполитический график Президента В.Зеленского. В начале июля он посетил Канаду, где участвовал в конференции по поддержке реформ в Украине, встретился с канадскими руководителями. 8 июля в Киеве состоялся саммит Украина – Европейский Союз, по результатам которого был подписан ряд соглашений. 11 июля состоялась встреча Президента В.Зеленского с Премьер-министром Республики Молдова Майей Санду.

Заслуживает внимания и активная "телефонная дипломатия" В.Зеленского. Этот инструмент часто использовал бывший Президент П.Порошенко. Теперь его осваивает и Владимир Зеленский. Новый Президент Украины проявил инициативу в телефонном общении с Президентом РФ В.Путиным (11 июля) и канцлером ФРГ А.Меркель (16 июля), Премьером Италии Дж. Конте (24 июля). Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии "Слуга Народа".

То, что Президенту В.Зеленскому удалось вызвать на прямой телефонный диалог российского коллегу, можно считать пусть небольшим, но значимым шагом вперед в переговорах с Россией. Обращение Зеленского к Путину – "давайте поговорим" – принесло результат и прервало тактику "выжидания", которую использовал российский руководитель по отношению к новому украинскому коллеге. Стало очевидным, что Президент Зеленский не хочет ждать и стремится ускорить переговоры и по освобождению украинских моряков, и по урегулированию конфликта на Донбассе.

Финальный аккорд Верховной Рады 8-го созыва

В июле завершила свою работу Верховная Рада 8-го созыва. Финальный аккорд получился запоминающимся, и не столько неоднозначным законопроектом о химической кастрации педофилов, сколько долгожданным принятием Избирательного кодекса, который предусматривает новую систему избрания Верховной Рады Украины на основе открытых региональных списков. Правда, удалось это сделать лишь с семнадцатой попытки и ценой существенных уступок депутатам. В частности, была принята поправка о том, что новая избирательная система вступит в действие только с 1 декабря 2023 г. Но инициаторам этой поправки рано радоваться. С высокой вероятностью, новый состав Верховной Рады, в котором будут доминировать депутаты от партии В.Зеленского, пересмотрит целый ряд законопроектов, принятых предшественниками, в том числе может скорректировать Избирательный кодекс, прежде всего в плане приближения сроков вступления его в действие.

С уходом Верховной Рады 8-го созыва исчезает едва ли не последний островок организованного политического противодействия Президенту Зеленскому. Интересно, что последняя "дуэль" между главой государства и руководством парламента состоялась уже после официального закрытия последней сессии уходящего парламента. Накануне даты парламентских выборов Президент Зеленский потребовал провести внеочередное заседание Верховной Рады, но председатель парламента А.Парубий ответил отказом на это требование.

Кабинет министров: между выборами и государственным управлением

В июле на деятельность Кабинета министров продолжала оказывать воздействие избирательная кампания. Премьер-министр В.Гройсман разрывался между активным участием в выборах и руководством деятельностью правительства. В отличие от парламента Кабинет министров конструктивно взаимодействовал с Президентом Зеленским, особенно в кадровых вопросах, даже тех, которые не относились к прямой компетенции главы государства.

Вновь возобновилось противостояние между Премьер-министром В.Гройсманом и руководством НАК "Нефтегаз Украины". Глава правительства даже пригрозил главе правления НАК "Нефтегаз Украины" А.Коболеву увольнением из-за того, что госкомпания не выплачивает государству дивиденды и даже стала судиться с правительством по этому вопросу. А вот по проблеме цены на газ Премьер-министр В.Гройсман вместе с Президентом В.Зеленским дожали руководство НАК "Нефтегаз Украины" и добились снижения стоимости голубого топлива, с учетом того, что цены на газ снизились и на глобальных рынках.

И все-таки главным политическим оппонентом Владимира Гройсмана в июле оказался не А.Коболев, а бывший Президент Украины Петр Порошенко. Это было связано не только с предвыборными конфликтами. Думается, что для В.Гройсмана это был и окончательный психологический разрыв с политическим прошлым, с прежней зависимостью от "старшего политического товарища".

Из решений Кабмина в июле стоит также отметить назначение Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы. Формально это было подтверждение результатов кадрового конкурса. Но для реализации этого решения Кабмину В.Гройсмана пришлось преодолеть немалое сопротивление, в том числе и через судебные конфликты. Назначение М.Нефедова представляется весьма символичным. Здесь мы также видим приход на ответственную руководящую должность представителя нового политического поколения.

Тенденции парламентских выборов-2019

В июле завершилась парламентская избирательная кампания. Стали известны результаты выборов и по партийным спискам, и по абсолютному большинству одномандатных округов. Судебно-правовые разборки по некоторым округам продолжились и в августе, но общая картина результатов выборов стала очевидной уже в первые дни после голосования.

Какие тенденции проявились на финишном этапе избирательной кампании и по итогам внеочередных парламентских выборов?

Финиш избирательной кампании оказался очень нервным и конфликтным. Прежде всего это проявилось в целом ряде резонансных судебно-правовых конфликтов по поводу регистрации/не регистрации отдельных кандидатов (А.Клюева, А.Онищенко, А.Шария и ряда др.), а также во взаимных обвинениях между лидерами отдельных политических партий, участвовавших в выборах. Судебные вердикты, оспаривавшие решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и постоянно лихорадившие ее работу вплоть до последнего дня предвыборной гонки, стали едва ли не главной проблемой прошедших выборов. Еще одна показательная тенденция – прямая пропагандистская и политическая поддержка со стороны России в адрес партии В.Медведчука ("Оппозиционная платформа "За жизнь"). Нечто подобное наблюдалось только во время президентских выборов 2004 г. в Украине, когда Россия активно и масштабно поддерживала В.Януковича.

Весьма примечательные, зачастую принципиально новые тенденции проявились по итогам парламентских выборов. Главной сенсацией внеочередных парламентских выборов-2019 стала абсолютная победа партии "Слуга народа", представлявшей интересы нового Президента Украины Владимира Зеленского, и по партийным спискам и по мажоритарным округам. По "мажоритарке" партия "Слуга народа" получила 130 депутатских мандатов (из 199), даже больше, чем по партийным спискам (124).

В итоге партия В.Зеленского имеет однопартийное большинство в новой Верховной Раде, получив суммарно 254 депутатских мандата. Такой результат также стал полной неожиданностью. Абсолютная победа партии "Слуга народа" в одномандатных округах привела к тому, что подавляющее большинство депутатов-мажоритарников Верховной Рады 8-го созыва (163 из 199) потеряли свои мандаты. При этом выборы проиграли целый ряд депутатов со статусом политических тяжеловесов. Это также стало одной из главных сенсаций прошедших парламентских выборов.

На второе место вышла "Оппозиционная платформа "За жизнь", получившая 13,05% голосов по партийным спискам (37 депутатских мандатов), и еще 6 депутатских мандатов по одномандатным округам. Но если это и победа, то "пиррова". Во-первых, партия Ю,Бойко, В.Медведчука и С.Левочкина получила меньше, чем рассчитывала, проиграла партии В.Зеленского в большинстве русскоязычных регионов, кроме Донецкой и Луганской областей. Во-вторых, прямая поддержка этой партии со стороны Кремля сделала ее токсичной, и обрекла на глухое оппозиционное гетто в новом парламенте.

На почетное третье место вышла партия "Батькивщина" с результатом 8,18% по партийным спискам (24 депутатских мандата). Партии Ю.Тимошенко удалось на финише обойти принципиального соперника – партию экс-президента П.Порошенко. Еще два депутатских места "Батькивщина" выиграла в одномандатных округах. По сравнению с 2014 г. партии Ю.Тимошенко удалось улучшить свой результат (тогда она получила 5,68%).

Петр Порошенко вслед за президентские выборами проиграл и выборы в Верховную Раду. Его партия заняла только четвертое место с результатом 8,1% по партийным спискам, получив 23 депутатских мандата по партийным спискам и еще два – по одномандатным округам. Но очевиден огромный регресс и по сравнению с парламентскими выборами-2014 (тогда "Блок Петра Порошенко" получил 21,82% голосов, 63 депутатских мандата по партийным спискам и 64 – по одномандатным округам), и по сравнению с президентскими выборами-2019, на которых Петр Порошенко получил в первом туре 15,95%.

Среди победителей парламентских выборов-2019 – партия "Голос", которая набрала по партийным спискам 5,82% голосов, получила 17 депутатских мандатов по партийным спискам и 3 – по одномандатным округам. Партии С.Вакарчука также удалось выиграть выборы по партийным спискам во Львовской области (с результатом 23,09%), там же были выиграны выборы и в трех одномандатных округах. Успех партии "Голос", как и в случае с партией "Слуга народа", также был обусловлен общественным запросом на кардинальное обновление политических элит.

Внеочередные парламентские выборы-2019 стали рекордными по целому ряду показателей.

Во-первых, рекордным стал результат партии-победительницы по общегосударственному округу. Партия "Слуга народа" получила 43,16%. Предыдущий рекорд принадлежал Партии регионов, которая получила 34,37% голосов на парламентских выборах 2007 г.

Во-вторых, впервые одна партия выиграла выборы в абсолютном большинстве одномандатных округов. Партия "Слуга народа" получила 134 депутатских мандата в одномандатных округах. До этого наилучший показатель принадлежал "Партии регионов", которая в 2012 году выиграла 113 мажоритарных округов.

Особенностью внеочередных парламентских выборов 2019 г. стала рекордно низкая явка избирателей – 49,84% от общего числа зарегистрированных избирателей (предыдущий "рекорд" был зафиксирован на парламентских выборах 2014 г. – 52,42%). Этому антирекорду способствовало проведение выборов в разгар лета, когда значительное число избирателей, находятся в отпусках и на каникулах, покидают постоянное место жительства в целях отдыха.

Абсолютная победа партии "Слуга народа", а также успех партии "Голос", все депутаты которых не были в составе Верховной Рады 8-го созыва (и только С.Вакарчук ранее избирался депутатом парламента), привели к обновлению состава парламента на 80%. Рекордное обновление (84%) было в 1994 г. на заре украинского парламентаризма. На 82% обновился состав депутатов-мажоритарников (это рекордный показатель за последние 25 лет, с тех пор, как парламентские выборы стали проводиться по смешанной избирательной системе). Политический запрос на "новые лица" привел к победе новых партий с более молодым составом депутатов (средний возраст депутатов во фракциях партий "Слуга народа" и "Голос" – около 38 лет). Средний возраст депутатов Верховной Рады 9-го созыва составляет 41 год, что на 7,4 года меньше, чем было в Верховной Раде 8-го созыва. Благодаря победе "Слуги народа" и "Голоса" произошло существенное поколенческое обновление корпуса украинских парламентариев.

В Верховную Раду 9-го созыва избрано 87 женщин, тогда как в предыдущем составе парламента их количество составляло 54 депутата. Следует отметить, что увеличение числа женщин-депутатов произошло не только по партийным спискам, но и в одномандатных округах. В этот раз по мажоритарным округам победили 27 женщин, тогда как в 2014 г. – только 4.

Говоря об особенностях внеочередных парламентских выборов-2019, стоит обратить внимание на одну специфическую закономерность, которая проявилась на выборах и 2014 г. и 2019 г. Оказалось, что партии участников президентских выборов получили, как правило, меньше голосов на парламентских выборах, чем их лидеры на выборах главы государства (подробнее об этом см. в последнем тексте "Дневника парламентских выборов-2019"). В 2019 г. из этой закономерности было всего несколько исключений.

Главным исключением из этого правила на выборах 2019 г. стал феномен Владимира Зеленского. Его партия "Слуга народа" получила на парламентских выборах-2019 43,2% голосов, тогда как сам Владимир Зеленский в первом туре президентских выборов-2019 получил 30,2%. Однако очевидно, что и на парламентских выборах голосовали именно за В.Зеленского, а кандидатов его партии поддерживали скорее как представителей команды нового Президента. Наверняка можно говорить о том, что между первым и вторым туром президентских выборов, а также в первые месяцы президентства В.Зеленского его личная популярность несколько возросла (по сравнению с концом марта 2019 г.). В итоге, партии В.Зеленского удалось "отъесть" часть сторонников у ряда других "антипорошенковских" партий, за исключением "Оппозиционной платформы "За жизнь". "Оппозиционная платформа "За жизнь" получила 13,05%, тогда как ее формальный лидер Юрий Бойко в первом туре президентских выборов-2019 – 11,7%. Партия Ю.Бойко-В.Медведчука в процентном отношении прибавила между президентскими и парламентскими выборами не так много (около 1,3%), однако в абсолютном выражении за нее проголосовало даже на 298 тысяч избирателей меньше, чем за Юрия Бойко.

В чем причины такой специфической закономерности (снижение партийного рейтинга на парламентских выборах по сравнению с рейтингом партийного лидера на выборах Президента Украины)? Во-первых, это связано с появлением на парламентских выборах новых игроков. К примеру, партии "Голос" и "Украинская стратегия В.Гройсмана" забрали себе часть сторонников П.Порошенко, проголосовавших за него в первом туре президентских выборов-2019. "Слуга народа" и "Голос" совместно "убили" рейтинги партий А.Гриценко и А.Садового. Во-вторых, в ряде случаев сыграли свою роль несоответствие избирательного списка имиджу лидера (особенно у партии И.Смешко, и, отчасти, у "Гражданской позиции") и неэффективная избирательная кампания. В-третьих, возможно проявляется усталость по отношению к политикам, которые успевают "надоесть" за две избирательные кампании подряд. В случае с И.Смешко наверняка был утрачен эффект новизны. А вот В.Зеленский пока не надоел и эффект новизны не утратил. Более того, для части избирателей он неожиданно раскрылся на посту Президента.

Телеканалы В.Медведчука как вызов национальной безопасности Украины

В ходе парламентской избирательной кампании отчетливо проявились риски, которых опасались еще с прошлого года, – использование телеканалов В.Медведчука для ретрансляции российской пропаганды. И хотя попытки подобного рода (инициатива украино-российского телемоста; намерение показать пропагандистский фильм американского режиссера О.Стоуна с участием В.Путина) в конечном итоге провалились, вызовы для национальной безопасности были четко обозначены. Пришлось даже провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для выработки мер по реагированию на подобные вызовы. Однако стало очевидным, что речь идет не о ситуативной проблеме, а системном факторе. Соответственно и меры противодействия этой угрозе также должны быть системными.

Актуализация темы "реванша"

В начале июля в ходе избирательной кампании актуализировалась тема "реванша". В узком смысле под "реваншом" понималось физическое возвращение в Украину и украинскую политику "бывших", видных политиков и чиновников периода президентства В.Януковича, которые сбежали из Украины в 2014 г. В более широком смысле это были опасения относительно "реставрации", восстановления политического режима, существовавшего в Украине до "Евромайдана", до конца февраля 2014 г.

Если говорить о реванше в узком смысле, то физически из "бывших" в Украину вернулся только А.Портнов, и то еще в конце мая. Резонансный всплеск эмоций вызвала попытка возвращения в украинскую политику (попытка регистрации в качестве кандидатов в народные депутаты) других "политэмигрантов" (Андрей Клюев, Анатолий Шарий, Ринат Кузьмин). Однако поводом для актуализации темы "реванша" стал и ряд других событий: ряд странных судебных решений в пользу этих "политэмигрантов" (их регистрация для участия в выборах, хотя они отсутствовали в стране последние пять лет); информационная и политическая активизация Виктора Медведчука и его партии "Оппозиционная платформа "За жизнь"; восстановление памятника маршалу Жукову в Харькове, освобождение бывшего главы парламентской фракции Партии регионов А.Ефремова из СИЗО под домашний арест. Эти события возбудили тревожные настроения у части сторонников и участников Евромайдана. Появились опасения, что вслед за физическим возвращением "бывших", они могут вернуться и к власти. И тогда в стране произойдет восстановление политического режима, существовавшего при Януковиче.

На самом деле партия В.Медведчука набрала на парламентских выборах всего около 13% голосов. Уже очевидно, что партия Президента В.Зеленского не будет создавать коалиционный союз с "бывшими", особенно с партией В.Медведчука, к которому Владимир Зеленский относится крайне негативно. Зато проявилось другое – партия экс-президента Порошенко пыталась эксплуатировать опасения по поводу "реванша" в своих предвыборных целях и использовала эту тему как электоральную технологию. Партия Порошенко стремилась максимально раздуть эту тему, особенно в социальных сетях, и напугать бывших сторонников Евромайдана угрозой "реванша". При этом Петр Порошенко убеждал, что только его партия может защитить от "реванша".

Однако цинизм этой электоральной технологии – в ее обмане. Именно при президентстве Порошенко началась информационная и политическая активность Медведчука (он приобрел два телеканала и начал раскрутку своей партии), а "бывшие" избежали судебного наказания. И делалось это для того, чтобы во втором туре президентских выборов вместе с Петром Порошенко оказался удобный спарринг-партнер – Юрий Бойко, и чтобы сторонники Евромайдана проголосовали за П.Порошенко как за меньшее зло. Однако феномен Владимира Зеленского сломал эту комбинацию.

Начало борьбы за Киев

В июле началась открытая публичная борьба за Киев между Президентом В.Зеленским и главой его Офиса А.Богданом, с одной стороны, и мэром Киева В.Кличко, с другой. Сначала появились слухи и утечки о том, что новое руководство страны хочет уволить Виталия Кличко с должности главы городской госадминистрации и назначить на этот пост своего человека. Чаще всего потенциальным кандидатом на эту должность называли Александра Ткаченко (гендиректор "1+1 медиа", N9 в списке партии "Слуга народа"), но затем появилась и кандидатура Андрея Холодова (бизнесмен, N22 в списке партии "Слуга народа"). В команде Президента В.Зеленского официального кандидата на должность Киевской городской госадминистрации (КГГА) пока не называют, но сообщили, что таких претендентов несколько.

Виталий Кличко даже пригрозил досрочными выборами мэра Киева, если его отстранят от должности главы КГГА. Правда, судя по разным данным, Президент Зеленский и его команда и так уже нацелились на досрочные местные выборы по всей стране.

24 июля Президент В.Зеленский официально обратился в Кабинет министров относительно увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Но в конце июля выяснилось, что Премьер-министр В.Гройсман ушел в отпуск и Кабинет министров не сможет решить вопрос об увольнении В.Кличко с поста главы КГГА. Скорее всего, Владимир Гройсман не захотел брать на себя ответственность за сомнительное решение и оставил этот вопрос на усмотрение нового состава правительства.

В конце июля возникло прямое публичное противостояние между главой Офиса Президента А.Богданом и мэром Киева В.Кличко. Андрей Богдан на специальном брифинге высказал в адрес Виталия Кличко целый ряд обвинений, которые мэр Киева назвал "байками из склепа" и опубликовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на некомпетентность главы Офиса президента Андрея Богдана. Стало очевидно, что В.Кличко сдаваться не будет. Более того, к защите своих интересов он подключает зарубежных друзей. В конце июля мэр Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. В преддверии визита Президента В.Зеленского в США это означает, что американское руководство может критично отнестись к планам Офиса Президента Украины по ограничению полномочий мэра Киева. Влиятельные друзья есть у В.Кличко не только в США, но и в Германии. В этом контексте также надо вспомнить, что послы стран "Большой семерки" в Украине критично оценили идею проведения досрочных местных выборов. С высокой вероятностью можно прогнозировать, что в противостоянии между А.Богданом и В.Кличко международные партнеры Украины будут на стороне мэра Киева и выступят против ограничения полномочий местного самоуправления в столице Украины.

ГБР против Порошенко

В обзоре политических тенденций июня 2019 г. было зафиксировано начало "охоты" Андрея Портнова на экс-президента Петра Порошенко. В июле возник новый политико-правовой "баттл" с участием П.Порошенко. Началось противостояние между недавним Президентом Украины и Государственным бюро расследований (ГБР). В ГБР по состоянию на конец июля было зарегистрировано уже 11 криминальных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. С протестом против этих расследований сторонники П.Порошенко даже ворвались в здание ГБР. Правда, прямых обвинений против пятого Президента Украины пока не выдвинуто, однако его уже стали вызывать на допросы. А отъезд семьи П.Порошенко за пределы Украины вызвал поток слухов и подозрений о бегстве экс-президента за границу. На данный момент для Петра Порошенко вроде бы нет больших правовых рисков, однако, на всякий случай, он предпринял информационную контратаку против руководства ГБР, прозрачно намекнув на то, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба может быть причастен к сливу информации Андрею Портнову. Петр Алексеевич наверняка понимает, что нынешняя ситуация – это только начало его противостояния с ГБР, и он пытается защищать свои интересы, заявляя о политических мотивах криминальных производств против него. Это испытанный прием украинских политиков, которые сталкиваются с претензиями правоохранительных органов.

Весьма вероятно, что осенью экс-президенту П.Порошенко придется столкнуться не только с ГБР, но и с другими правоохранительными органами.

Активизация правоохранительных органов

В июле ГБР проявляло активность не только по отношению к бывшему Президенту Украины П.Порошенко. В частности, 30 июля Госбюро расследований совместно с ГУВБ Государственной фискальной службы и Генпрокуратурой провело санкционированные обыски на таможенных постах аэропортов "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможне. Показательно, что это произошло после резкой критики Президента В.Зеленского в адрес таможенников.

Повышенную активность проявили в июле и другие правоохранительные органы. НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) 9 июля объявили подозрение министру энергетики И.Насалику. В этот же день НАБУ и СБУ провели обыск в Фонде госимущества в Киеве. 19 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела "Роттердам+". 20 июля СБУ провело обыски в офисе компании "АрселорМиттал". 22 июля СБУ провело обыски в Кабмине, Госпогранслужбе и госпредприятии "Спецтехноэкспорт". 25 июля правоохранители задержали бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина за хищения в особо крупных размерах. 26 июля прошли обыски в скандально известном Окружном админсуде Киева. Вслед за этим было объявлено о подготовке подозрений руководителям и отдельным судьям этого суда. Одновременно с этими действиями были опубликованы записи разговоров судей этого суда, которые подтверждали их вмешательство в работу Высшей квалификационной комиссии судей. 27 июля прошли задержания представителей криминальных группировок в Белой Церкви. В этот же день детективы НАБУ задержали первого заместителя экс-начальника полиции Одесской области Константина Гейко.

Чем объяснить повышенную активность правоохранительных органов? По неофициальным данным из разных источников, это обусловлено, отчасти, исчезновением сдерживающих факторов, связанных с бывшим Президентом П.Порошенко, а также с общей установкой нового руководства страны на активное расследование резонансных уголовных дел. Особый случай с расследованием по "АрселорМиттал". Это связано с экологической ситуацией на малой родине Президента В.Зеленского – в Кривом Роге, и критической реакцией главы государства на эту проблему после июльского визита в родной город.

Но проявились и не очень позитивные тенденции. Вновь возникли разборки между руководителями отдельных правоохранительных органов. Так, 12 июля Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос генпрокурора Юрия Луценко в связи с передачей им резонансного дела в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров. И в этот же день представитель полиции зачитал главе НАБУ А.Сытнику админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой. Однако сообщила об этом пресс-секретарь Генпрокурора Ю.Луценко. Это не просто проявление давних взаимных антипатий между руководителями НАБУ и Генпрокуратуры, это – обострение политико-правовой борьбы в связи с возможным обновлением руководства отдельных правоохранительных органов.

Нескончаемая "экстрадиция" Д.Фирташа

16 июля Австрия дала окончательное разрешение на экстрадицию украинского олигарха Д.Фирташа в США. Это событие стало одним из наиболее резонансных в июле. Однако уже на следующий день Земельный суд Вены сообщил, что "обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано". Сообщалось, что рассмотрение этого дела может затянуться до конца года.

Это не первая попытка экстрадировать Д.Фирташа в США. 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к заключению о допустимости экстрадиции и криминального преследования Дмитрия Фирташа по требованию США. Однако в декабре того же года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена и процедуру экстрадиции приостановили. А вообще эпопея с экстрадицией Д.Фирташа в США, которая все никак не состоится, тянется уже пятый год. Так что можно говорить об определенной тенденции. С помощью мощной команды адвокатов и влиятельных друзей в Австрии и ряде других стран Европы, а также в США, Д.Фирташу удается отбивать атаки американского правосудия. Но для него есть и большие издержки от этой ситуации. За время отсутствия Д.Фирташа в Украине его политическое влияние ослабело. А в случае его экстрадиции в США могут возникнуть огромные риски возникновения борьбы за передел его бизнес-империи.

Неоднозначные результаты активизации переговорного процесса по Донбассу

В июле произошли дальнейшие подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе.

12 июля в Париже после некоторого перерыва состоялись переговоры внешнеполитических советников глав стран и правительств Нормандского формата. Были достигнуты определенные договоренности. В частности, они касались прекращения огня – так называемого "хлебного перемирия". Правда, нынешнее перемирие стало уже девятнадцатым с начала войны, и как оказалось, оно также не привело к полному прекращению огня. Кроме того, была достигнута договоренность по разведению сил и разминированию в районе Станицы Луганской и еще двух предварительно согласованных участков, а также определены следующие территории для отведения сил и средств. Также договорились в течение месяца осуществить обмен определенного количества пленных. В конце лета должна состояться очередная встреча советников глав стран и правительств Нормандского формата, на которой будет обсуждаться вопрос о возможности встречи на высшем уровне.

17 июля состоялась встреча Трехсторонней контактной группы в Минске. Были подтверждены и конкретизированы договоренности о "хлебном перемирии", а также об обмене 69 украинцев, находящихся в плену у сепаратистов, на 208 боевиков и сторонников сепаратистов, находящихся в заключении в Украине. Увы, но пока не приходится констатировать полноценную реализацию всех этих договоренностей.

Гораздо сложнее и драматичнее обстояло дело с переговорами об освобождении украинских моряков. В течении июля несколько раз появлялась информация о возможности освобождения наших моряков из российского плена, в том числе и через процедуру обмена. К переговорам по этому вопросу вновь подключились Уполномоченные по правам человека России и Украины. К сожалению, освободить украинских моряков пока не удалось. Чем-то вся эта история напоминает неудачные попытки освобождения Олега Сенцова летом прошлого года. Похоже, что российская сторона пытается шантажировать нового Президента Украины, играя на его горячем и нетерпеливом желании как можно быстрее освободить наших моряков из российского плена.

Июльские контрасты военной ситуации на Донбассе

Военная ситуация на Донбассе контрастно отличалась в период до 20 июля включительно и в последнюю декаду июля, после вступления в силу "хлебного перемирия".

До 20 июля включительно в среднем за сутки совершалось 20-30 обстрелов украинских позиций. Всего в июле погибло 13 украинских военнослужащих, и все эти жертвы были в период до 21 июля включительно (для сравнения: в июне на Донбассе погибло 7 украинских военнослужащих). 21 июля, в первый день "хлебного перемирия" четверо украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве, двое погибли, двое были ранены. Формально это не было следствием нарушения режима прекращения огня, но символически подчеркнуло всю противоречивость ситуации с перемирием.

Начиная с 21 июля и до 28 июля включительно фиксировалось не более одного обстрела в день, а в некоторые дни – ни одного обстрела, с 22 по 31 июля не было ни одного погибшего среди украинских военнослужащих. Отмечу, что есть разночтения между статистикой штаба ООС, которая фиксирует количество обстрелов, и статистикой СММ ОБСЕ, которая фиксирует количество "взрывов" (в том числе и "выстрелов"). Поэтому нет никакого противоречия между информацией об одном обстреле и нескольких десятков "взрывов" или "выстрелов" (в рамках одного обстрела может быть несколько десятков "взрывов" или "выстрелов").

В конце июля количество обстрелов украинских позиций стало увеличиваться. 31 июля было зафиксировано 11 обстрелов, в том числе 4 раза из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. В результате обстрелов во время "перемирия" (с 22 по 31 июля) было ранено четверо украинских бойцов. Таким образом, и нынешнее "хлебное перемирие" не оказалось полным и всеобъемлющим, хотя предполагался запрет на использование любого оружия, в том числе и стрелкового.

Владимир Фесенко, "Украинская правда"