Экс-президент Кыргызстана признался в стрельбе при попытке его задержания 2 8.08.2019, 11:10

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Алмазбек Атамбаев

Фото: ТАСС

Атамбаев также сообщил, что предупреждал о намерении сопротивляться.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев стрелял, когда в его резиденцию в селе Кой-Таш пришли бойцы спецназа, чтобы задержать его. Об этом он сообщил журналистам, передает издание 24.kg.

«Оружие было только у меня, когда ребята — спецназ — пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх», — сказал Атамбаев. Он добавил, что старался не задеть никого из спецназовцев, однако было темно, поэтому он не знает, попал ли в кого-то.

Атамбаев также сообщил, что предупреждал о намерении сопротивляться. «Открыто говорю, чтобы потом никому из ребят [сторонников] это не вешали», — отметил бывший президент.

Штурм резиденции бывшего президента начался вечером 7 августа. По последним данным, пострадали 52 человека, 38 из них госпитализировали, двое находятся в реанимации. Один спецназовец погиб, по факту его гибели и нападения на других сотрудников правоохранительных органов открыли досудебное производство.