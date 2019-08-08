закрыть
8 августа 2019, четверг, 12:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Экс-президент Кыргызстана признался в стрельбе при попытке его задержания

2
  • 8.08.2019, 11:10
  • 1,569
Экс-президент Кыргызстана признался в стрельбе при попытке его задержания
Алмазбек Атамбаев
Фото: ТАСС

Атамбаев также сообщил, что предупреждал о намерении сопротивляться.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев стрелял, когда в его резиденцию в селе Кой-Таш пришли бойцы спецназа, чтобы задержать его. Об этом он сообщил журналистам, передает издание 24.kg.

«Оружие было только у меня, когда ребята — спецназ — пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх», — сказал Атамбаев. Он добавил, что старался не задеть никого из спецназовцев, однако было темно, поэтому он не знает, попал ли в кого-то.

Атамбаев также сообщил, что предупреждал о намерении сопротивляться. «Открыто говорю, чтобы потом никому из ребят [сторонников] это не вешали», — отметил бывший президент.

Штурм резиденции бывшего президента начался вечером 7 августа. По последним данным, пострадали 52 человека, 38 из них госпитализировали, двое находятся в реанимации. Один спецназовец погиб, по факту его гибели и нападения на других сотрудников правоохранительных органов открыли досудебное производство.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип