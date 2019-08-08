Археологи нашли на дне озера в Польше наконечник копья, принадлежавший викингам 1 8.08.2019, 11:22

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Фото: B. Kontny

Находка была сделана во время подводных исследований в озере Лубаново.

Польским археологам удалось найти принадлежавший викингам железный наконечник копья длиной 30 см, пишет nua.in.ua.

Находка была сделана во время подводных исследований в озере Лубаново в Западнопоморском воеводстве Польши. Научные изыскания там с 2015 года проводит Институт археологии Варшавского университета. За минувшие годы им удалось «выловить» несколько сотен интересных предметов, однако этот сезон ученые оценивают как наиболее удачный.

«Мы обнаружили множество уникальных старых вещей. Среди них есть очень необычный, большой, состоящий из двух частей наконечник копья», — рассказал руководитель исследования, доктор наук Бартош Контны. Как считают ученые, наконечником копья пользовались в период раннего Средневековья (X-XII), о чем свидетельствует технология его изготовления и характерная широкая втулка, которая насаживалась на древко.

Неожиданностью для археологов стала также форма наконечника, напоминающая разделенный сужением двустворчатый лист, одна часть которого повернута на 90 градусов относительно другой. «Возможно, такой наконечник из двух частей должен был придавать копью вращение. Благодаря этому оно летело точнее. А когда оно попадало в цель, то делало пол-оборота, из-за чего удар был более разрушительным», — пояснил Контны.

На территории современной Польши в те далекие времена наконечников такого типа не было. Известно, что их тогда изготавливали викинги, а двойные наконечники находили на территории городища Хедебю, расположенного на севере Германии на границе с Данией. В эпоху расцвета викингов это был крупнейший город на севере Европы, важнейший торговый центр.

Ранее в озере Лубаново археологи находили железные средневековые топоры с различной символикой. Ученые считают, что оружие затапливалось в этом озере намеренно во время каких-то религиозных ритуалов. Исследователи связывают этот обряд с началом распространения в этих местах христианства.