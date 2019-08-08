Белорусский таксист подвез из аэропорта своего коллегу из Швеции за €56 8 8.08.2019, 11:27

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Турист из Швеции был крайне удивлен расценками в белорусской столице.

Очередной шокирующий чек за поезду на такси от аэропорта до проспекта Пушкина в Минске пришлось оплатить туристу из Швеции. По иронии судьбы пассажир на родине сам работает в такси, пишет tut.by.

Гражданин Швеции Бежан воспользовался правом безвизового въезда в Беларусь и 31 июля прилетел в Минск — хотел познакомиться со страной.

— Из аэропорта ему надо было попасть в гостиницу «Орбита», что возле станции метро «Пушкинская». Бежан подошел к зазывалам, которые стоят в зоне прилета и спросил на английском (русского языка он не знает), сколько будет стоить поездка. Ему сказали — «по счетчику», мол, никто обманывать не будет, — рассказала Елена, знакомая шведского туриста.

Гость решил воспользоваться предложенной услугой и сел в автомобиль. По приезду к гостинице таксист выдал ему чек на 128 рублей 14 копеек, что составляет почти 56 евро.

— Бежан был в шоке от названой суммы, однако чек оплатил. Причем везли его не на каком-то премиум авто, поэтому о высоком уровне сервиса речь здесь не идет. Еще досаднее ему стало, когда на ресепшене гостиницы ему сказали, что поездка из аэропорта до них стоит не более 40 рублей.

Как выяснилось, шведский турист на родине работает таксистом. По его словам аналогичная поездка у них в стране обошлась бы дешевле, чем в Беларуси, учитывая тот факт, что цены на товары и услуги в скандинавских странах значительно выше, чем у на стране.