Власти Украины решили отменить мораторий на продажу земель 3 8.08.2019, 11:38

Запрет на продажу земель сельхозназначения действует с 2001 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести земельную реформу. Об этом он сообщил на встрече с представителями турецкого бизнеса, трансляция мероприятия доступна на странице офиса президента в Facebook, пишет «Новое время».

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 млн га, которая является лучшей в мире по качеству», — сказал он.

Зеленский отметил, что в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности, компания Онур. Он выразил надежду, что таких компаний будет больше, особенно в южной части Украины, где есть необходимость в создании и развитии мелиоративных систем.

«Тут мы также рассматриваем возможность государственного частного партнерства», — сказал президент.

По словам Зеленского, это позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Как отмечает РБК, мораторий на продажу земель сельхозназначения действует на Украине с 2001 года. В мае 2018 года Европейский суд по правам человека постановил, что запрет на Украине на покупку и продажу земель нарушает конвенцию по правам человека.

Такое решение ЕСПЧ вынес после жалобы двух граждан на запрет продажи сельскохозяйственных угодий. Однако в феврале 2019 года экс-президент Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года. Минэкономразвития Украины предлагало президенту наложить вето на законопроект, поскольку, согласно конституции, каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.