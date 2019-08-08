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Противники «закона об отсрочках»: Cвобода важнее!

  • 8.08.2019, 11:52
Противники «закона об отсрочках»: Cвобода важнее!

Активисты добиваются полной отмены скандального закона.

7 августа под мощным и эффективным информационным давлением активистов Министерство обороны вынуждено было пойти нам на уступки и разрешило военкоматам предоставлять отсрочки на обучение по старым правилам тем обучающимся, кто поступил в учебные заведения до 10 августа, пишет Telegram-канал движения ProtestBY.

Мы понимаем, что это решение министерства направлено в первую очередь на погашение мирной и законной протестной активности движения ProtestBY.

В последующие годы такой поблажки от Министерства обороны больше не будет, и в армию попадут абсолютно все студенты учебных заведений страны, которые уже имели отсрочку до этого.

Движение ProtestBY заявляет:

- «закон об отсрочках» должен быть полностью отменен в действующей редакции;

- возможные изменения и дополнения в «закон об отсрочках» должны строго соответствовать принципам, закрепленным в статье 12 Кодекса об образовании, а именно единства и непрерывности основного образования, доступность которого гарантирована Конституцией Республики Беларусь.


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