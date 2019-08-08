Сеанс саморазоблачения Мосгоризбиркома Борис Вишневский

8.08.2019, 12:00

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Борис Вишневский

Ловкость слов и никакой отставки.

Наконец-то председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов публично высказался об отказах в регистрации российским оппозиционным кандидатам в Мосгордуму.

Дал большое интервью не кому попало, а правительственной «Российской газете». И, дежурно перечислив якобы множество огрехов, которые допустили «отказники» при сборе подписей, перешел к главному: политическим оценкам. Объяснил, почему оппозиционеры «в своем большинстве не смогли собрать необходимое количество подписей».

Оказывается, «у этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть. Зачем им это? Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, они набрали бы не больше 1% голосов. Таков прогноз социологов. Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России? Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году…».

Во-первых, никому не известны «прогнозы социологов», по которым Сергей Митрохин и Дмитрий Гудков, Илья Яшин и Елена Русакова, Любовь Соболь и Кирилл Гончаров, Юлия Галямина и Андрей Бабушкин, Иван Жданов и Анастасия Брюханова, другие оппозиционеры пользуются столь ничтожной поддержкой. Более того: будь это так — не было бы такого панического страха допустить их на выборы. Но их не допускают — и это лучшее доказательство того факта, что подлинная поддержка оппозиции многократно больше той, которую неизвестно откуда взял Горбунов.

А во-вторых, что куда важнее, — заявление Горбунова должно было бы повлечь за собой немедленную отставку.

Установленная федеральным законом цель работы избирательных комиссий такова: «комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов и референдумов в Российской Федерации».

Еще раз и по слогам: обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав.

Все без исключения избиркомы — начиная с ЦИК и заканчивая участковыми комиссиями — предназначены исключительно для этой цели.

Кандидаты имеют право принять участие в выборах, претендуя на доверие избирателей.

Избиратели имеют право на выборах решить, кому из кандидатов они доверяют.

Избирательные комиссии должны организовать процесс регистрации, голосования и подсчета голосов, определяя результаты.

Совершенно не их дело — оценивать цели кандидатов в депутаты и их шансы.

Цели кандидатов должны оценивать избиратели, шансы — социологи.

Между тем Горбунов и его подчиненные лишили сотни тысяч избирателей права увидеть своего кандидата в бюллетене — отказав этим кандидатам в регистрации.

А шансы кандидатов зависят от проведения ими избирательной кампании, которую Горбунов и его подчиненные не дают проводить.

Это означает, что вместо реализации и защиты избирательных прав московские избиркомы занимаются прямо противоположным: они препятствуют реализации избирательных прав. Тем самым полностью переворачивается, извращается суть выборов.

Это происходит не только в Москве, но и в Петербурге — где избирательные комиссии прилагают нечеловеческие усилия, отчаянно стремясь под любым, самым незаконным и абсурдным предлогом отказать в регистрации оппозиционным кандидатам в муниципальные депутаты.

Они бьются, не жалея сил, и явно считают это своей подлинной и главной задачей. Они, чья функция — помочь кандидатам, делают все, чтобы им помешать.

Они отказывают оппозиционерам в регистрации, они обжалуют в судах решения вышестоящей комиссии о регистрации оппозиционных кандидатов, они радостно признают в судах иски об отмене регистрации оппозиционеров (даже если они сами только что были вынуждены их зарегистрировать)…

Это началось не сейчас и даже не вчера — много лет российские избиркомы, которые должны лишь организовывать выборы, вместо этого решают очевидно политические задачи, потому что являются частью системы воспроизведения власти, работая на ее сохранение.

Во многом законы о выборах этому способствуют: они написаны так, что более всего напоминают сложнейшую инструкцию, в которой мельчайшее нарушение любого абсурдного бюрократического пункта ведет к фатальному исход — отстранению от выборов. Но этому способствует и принцип формирования избиркомов — когда половину их состава назначает, например, исполнительная власть региона, прямо заинтересованная в «отсечении» оппозиционеров.

Кардинальное изменение избирательной системы давно назрело: нужно и радикально упростить законодательство, и облегчить регистрацию кандидатов, и изменить механизм формирования избиркомов (туда должны входить только представители партий, участвующих в выборах, а не чиновники или их направленцы).

Напомним: самые честные и свободные выборы в российской истории прошли в 1990 году — когда и правила выборов были максимально просты и понятны, и регистрация кандидатов была предельно простой. И, несмотря на десятки кандидатов в бюллетене, граждане прекрасно во всем разобрались — выбрав тех, кому доверяли.

Борис Вишневский, «Новая газета»