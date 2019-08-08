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Спецдокладчица ООН отреагировала на информацию о том, как власти делают из белорусов «экстремистов»

  • 8.08.2019, 12:40
Спецдокладчица ООН отреагировала на информацию о том, как власти делают из белорусов «экстремистов»
Фионнуала Ни Аолайн

Фионнуалу Ни Аолайн опубликует полученные от белорусских правозащитников материалы.

Правозащитники «Весны» проинформировали Специального докладчика ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом Фионнуалу Ни Аолайн (Fionnuala Ní Aoláin) о случаях незаконного использования антиэкстремистского законодательства в Беларуси и преследовании граждан за публикацию контента, который, по мнению властей, может привести к разжиганию расовой, национальной или иной ненависти и вражды.

Правозащитники обратили внимание спецдокладчицы на то, что в Беларуси антиэкстремистское законодательство используется властями для борьбы с инакомыслием и недопустимо ограничивают свободу слова. Государственные органы не принимают надлежащих мер по предотвращению и борьбе с насилием и экстремизмом в обществе, поскольку незаконные действия, совершаемые против уязвимых групп, мотивированных ненавистью, правоохранительными органами и судами не квалифицируются должным образом как преступления, совершенные на основании ненависти, а не просто хулиганство или иные мотивы.

На днях Специальный докладчик ООН ответила правозащитникам, что с интересом изучила этот вопрос.

"Полученные материалы будут опубликованы на веб-сайте мандата во время публикации доклада", — сообщила она.

Недавно белорусские правозащитные организации (БАЖ, БХК, ПЦ «Весна» и Human Constanta) презентовали аналитический доклад «Противодействие экстремизму и права человека».

В докладе правозащитники критически оценили определение экстремизма в национальном законодательстве, порядок формирования и деятельности комиссий, на которые возложены экспертные функции, состояние гражданского процессуального законодательства, а также законодательства, регулирующего деятельность интернета.


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