Вася Обломов: Возможно, у кого-то от протестов дымит? 2 8.08.2019, 12:52

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Вася Обломов

Российский музыкант посвятил песню митингам в Москве.

Российский музыкант Вася Обломов, который известен не только своим творчеством, но и активной гражданской позицией, посвятил песню пожарам в Сибири и протестам в Москве:

Внезапно едкий дым страну объял клубами,

В дыму верховный суд и здание с гербами

В дыму столица нашей родины, горят леса

Сибирь в дыму и средняя вся полоса.

И на Донбассе не видны давно в дыму солдаты,

Какой страны у них погоны? Неужто НАТО?

Дым коромыслом здесь над Трубной и на бульварах

Кто надышался дымом — тот уже сидит на нарах.

В дыму майор не разобрал букву закона

В дыму кружится автозак и хоровод ОМОНа

В дыму кричат, что полицейских воспитала мама,

И дымом пахнут все каналы из телеграма.

И журналисты все в дыму — им это так знакомо,

Ведь заработать все хотят свой дом на Комо

В дыму шашлык и музыкальный фестиваль

В дыму гвадрейцу кардинала никого не жаль.

И анонимы по сети призывы пишут:

«Здесь дым отечества, и патриоты им дышат!»

Дым разгоняют как умеют, дымит культура

В дыму полиция, суды, прокуратура.

Дым разгонять — занятие не из приятных

Кругом дымит, и ситуация в руках ватных

Откуда взялся он, пока не очень ясно,

Насколько задымление для нас опасно?

А может, дым не от того, что там леса горят?

Не потому, что здесь пожарных опоздал отряд?

И может ни при чем даже коварный враг?

Возможно, у кого-то от протестов дымит пердак?