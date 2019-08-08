Вася Обломов: Возможно, у кого-то от протестов дымит?2
- 8.08.2019, 12:52
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Российский музыкант посвятил песню митингам в Москве.
Российский музыкант Вася Обломов, который известен не только своим творчеством, но и активной гражданской позицией, посвятил песню пожарам в Сибири и протестам в Москве:
Внезапно едкий дым страну объял клубами,
В дыму верховный суд и здание с гербами
В дыму столица нашей родины, горят леса
Сибирь в дыму и средняя вся полоса.
И на Донбассе не видны давно в дыму солдаты,
Какой страны у них погоны? Неужто НАТО?
Дым коромыслом здесь над Трубной и на бульварах
Кто надышался дымом — тот уже сидит на нарах.
В дыму майор не разобрал букву закона
В дыму кружится автозак и хоровод ОМОНа
В дыму кричат, что полицейских воспитала мама,
И дымом пахнут все каналы из телеграма.
И журналисты все в дыму — им это так знакомо,
Ведь заработать все хотят свой дом на Комо
В дыму шашлык и музыкальный фестиваль
В дыму гвадрейцу кардинала никого не жаль.
И анонимы по сети призывы пишут:
«Здесь дым отечества, и патриоты им дышат!»
Дым разгоняют как умеют, дымит культура
В дыму полиция, суды, прокуратура.
Дым разгонять — занятие не из приятных
Кругом дымит, и ситуация в руках ватных
Откуда взялся он, пока не очень ясно,
Насколько задымление для нас опасно?
А может, дым не от того, что там леса горят?
Не потому, что здесь пожарных опоздал отряд?
И может ни при чем даже коварный враг?
Возможно, у кого-то от протестов дымит пердак?