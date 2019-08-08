Сколько стоили работы вокруг стадиона «Динамо», которые разгромил блогер Варламов? 3 8.08.2019, 12:54

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Илья Варламов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Деньги выделялись из бюджета Минска.

«Стадион «Динамо» очень круто реконструировали, получилось красиво. Но вот все, что вокруг, — это ######. Откуда все эти пустыри? Зачем они? Я уже молчу о том, что все стилистически невыдержанно.

С одной стороны — футуристичная крыша и опоры освещения. С другой — какая-то кованая блевотина с петуниями. Что за колхоз? То есть на эту стремную конструкцию денег вам хватило, а на то, чтобы купить в питомнике взрослые деревья, не хватило? Озеленение всё колхозное, какие-то случайные клумбочки. Сегодня так не делают», — эмоционально написал блогер-урбанист Илья Варламов в подписи к фото.

Office Life нашел тендер на «благоустройство озелененных территорий, прилегающих к стадиону «Динамо» (включая проектные работы)». Предположительная стоимость работ — 1 800 000 рублей, источник — бюджет Минска.

Фото: varlamov.ru