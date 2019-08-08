Почти 500 автобусов работают в Польше на сжиженном природном газе

Почти 500 автобусов работают в Польше на сжиженном природном газе1
- 8.08.2019, 13:07
- 1,092
Автобусы, работающие на сжиженном природном газе, дешевле дизельных.
Компания PGNiG Obrót Detaliczny поставит сжиженный природный газ 54 городским автобусам в Варшаве, принадлежащим фирме Arriva Bus Transport Polska, передает «Польское радио».
Представители обеих компаний подписали восьмилетний контракт на поставку 22 миллионов кубометров сжиженного природного газа.
В настоящее время в столице Польши насчитывается 180 автобусов на СПГ. В то же время фирма MZA Warszawa планирует расширить свой парк.
Глава PGNiG Obrót Detaliczny Хенрык Муха сказал, что рынок транспортных средств, работающих на сжиженном природном газе, в Польше с каждым годом растет. Он также отметил более низкую стоимость приобретения таких автобусов по сравнению с дизельными.
По оценкам PGNiG Obrót Detaliczny, около 500 автобусов на сжиженном природном газе ездят по Польше, и к концу следующего года их число увеличится до более чем 600.