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Почти 500 автобусов работают в Польше на сжиженном природном газе

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  • 8.08.2019, 13:07
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Почти 500 автобусов работают в Польше на сжиженном природном газе

Автобусы, работающие на сжиженном природном газе, дешевле дизельных.

Компания PGNiG Obrót Detaliczny поставит сжиженный природный газ 54 городским автобусам в Варшаве, принадлежащим фирме Arriva Bus Transport Polska, передает «Польское радио».

Представители обеих компаний подписали восьмилетний контракт на поставку 22 миллионов кубометров сжиженного природного газа.

В настоящее время в столице Польши насчитывается 180 автобусов на СПГ. В то же время фирма MZA Warszawa планирует расширить свой парк.

Глава PGNiG Obrót Detaliczny Хенрык Муха сказал, что рынок транспортных средств, работающих на сжиженном природном газе, в Польше с каждым годом растет. Он также отметил более низкую стоимость приобретения таких автобусов по сравнению с дизельными.

По оценкам PGNiG Obrót Detaliczny, около 500 автобусов на сжиженном природном газе ездят по Польше, и к концу следующего года их число увеличится до более чем 600.


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