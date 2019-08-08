Зеленский намерен легализовать в Украине азартные игры 6 8.08.2019, 13:27

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Казино будут работать в пятизвездочных гостиницах.

Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал сегодня на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров», — отметил он.

Глава государства также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Напомним, в июне на встрече с украинским бизнесом Зеленский обещал избавиться от «нафталинового» постсоветского регулирования, которое ограничивает возможность украинцев распоряжаться своей землей, валютными ценностями или заниматься определенной деятельностью, например, играть в азартные игры.

Напомним, в Украине игорный бизнес запрещен с 2009 года, когда произошел пожар в казино в Днепре с девятью погибшими. Нелегальные азартные игры проводятся под видом лотерей.