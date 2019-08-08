Бердымухамедова не встречали? 1 Брюс Панниер

8.08.2019, 13:46

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Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: AFP

Туркменские СМИ неумело пытаются противостоять разговорам о cостоянии «аркадага».

Одна из главных новостей последних недель из Туркменистана — продолжительное отсутствие Гурбангулы Бердымухамедова. Это необычно потому, что сообщения о нем традиционно доминируют на официальном информационном поле. Те несколько раз, когда диктатор, ушедший в отпуск около месяца назад, всё же появлялся в новостях, стали скорее основанием для новых сомнений в его добром здравии, нежели подтверждением обратного.

В прошлые годы официальный отпуск Бердымухамедова никогда не останавливал государственные СМИ: они следовали за ним и на отдыхе. Его отсутствие в вечерних теленовостях и в сообщениях прессы вынуждает некоторых всё серьезнее относиться к слухам, что Бердымухамедов, может быть, сильно болен или умер.

Неделю спустя после официального начала отпуска Бердымухамедова сайт российской радиостанции «Говорит Москва» процитировал некоего Аслана Рубаева, представленного директором Центром мониторинга евразийских проблем, который заявил, что Бердымухамедов умер 20 июля от почечной недостаточности.

Информация мгновенно распространилась в русскоязычных СМИ. Посольства Туркменистана в России и Кыргызстане несколько часов спустя выступили с опровержением сообщений о смерти Бердымухамедова.

К концу того же дня Рубаев принес публичные извинения за свое заявление и сообщил, что оно было безосновательным. Бердымухамедов между тем продолжал отсутствовать, и слухи крепли. 24 июля появились сообщения, что Бердымухамедовов по телефону поздравил с днем рождения своего узбекского коллегу Шавката Мирзияева.

В тот же день вечером на туркменском телевидении вышел репортаж, в котором Бердымухамедов изучал план строительства нового района в Ашгабате. Телеканал не объяснял, почему Бердымухамедова внезапно прервал отпуск, чтобы взглянуть на эскизы автобусных остановок столицы. Затем Бердымухамедов вновь исчез из новостей и появился в них лишь 4 августа, когда гостелеканал показал серию роликов с ним, то разъезжающим на велосипеде, то работающим над новой книгой, то сочиняющим новою песню или гоняющим на джипе по пустыне у «Врат ада» — знаменитого кратера, в котором десятки лет не прекращается горение после попытки поджечь выходящий из него газ, предпринятой в 1970-х годах.

5 августа показали видеоконференцию Бердымухамедова с госчиновниками.

3 августа аппарат премьер-министра России выпустил сообщение о грядущем визите Дмитрия Медведева в Туркменистан для участия в Каспийском экономическом форуме в городе-курорте Аваза. В пресс-релизе говорилось, что российский премьер планирует встретиться там с Бердымухамедовым. Таков перечень предложенных общественности свидетельств доброго здравия Бердымухамедова.

Спортсмен, певец, автогонщик, знаток лошадей:

Не очень убедительно

Причин полагать, что с Бердымухамедовым не всё в порядке, достаточно. Не до конца убедительными выглядят появления Бердымухамедова в эфирах государственных телеканалов 24 июля, 4 и 5 августа.

Во-первых, в репортаже 24 июля не давалось никаких объяснений относительно причин, по которым Бердымухамедов вышел из отпуска, чтобы заняться достаточно рутинным урбанистическим проектом в столице. Согласно сообщению Туркменской редакции Азаттыка — Радио Азатлык, на этом видео Бердымухамедов облачен в тот же костюм, что и в репортаже от 10 мая. Это выглядит странным, поскольку до того момента Бердымухамедов никогда не появлялся на телевидении дважды в одной и той же одежде.

В репортаже Бердымухамедов ничего не говорит, в частности не упоминает свою якобы состоявшуюся беседу с узбекским лидером. Не говорит он и в телерепортаже, показанном 4 августа. Это видео похоже на стандартный набор странных роликов о Бердымухамедове, которые обычно показывают в вечерних новостях и для которых у авторов почти наверняка имеется масса архивных материалов.

На последних видео в волосах Бердымухамедова видна седина, но это только сужает временные рамки, поскольку Бердымухамедов перестал подкрашивать волосы последний год. Заголовки в СМИ, по всей видимости, ставят целью прекратить слухи о его пошатнувшемся здоровье и смерти: «Президент Туркменистана посвящает свой отпуск творческой и активной жизни», «Отпуск лидера Туркменистана: активный отдых, литературное и музыкальное творчество».

В репортаже, показанном 5 августа, Бердымухамедов обсуждает экономические показатели страны, ситуацию в сельском хозяйстве в преддверии Каспийского экономического форума, запланированного на 11–12 августа, и мусульманский праздник Курбан-байрам. Но и в нем Бердымухамедов не говорит о каких-либо недавних событиях, которые могли бы послужить доказательством того, что видео снято в последние две-три недели. Эта видеоконференция с чиновниками могла состояться недели и даже месяцы назад.

В этом видеоролике также отсутствует критика в адрес работы госслужащих, характерная для таких совещаний. В репортаже вновь не разъясняется, почему Бердымухамедов прервал отпуск, чтобы провести видеоконференцию.

Отсутствие Бердымухамедова заметно и в печати. Новости о нем доминируют не только на телевидении. Эта традиция зародилась еще в эпоху его предшественника Сапармурата Ниязова. 25 июля на государственном сайте «Золотой век» появилось поздравление, адресованное новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Следующее сообщение о Бердымухамедове на этом ресурсе опубликовали лишь 4 августа. Оно касалось телерепортажа о Бердымухамедове, показанного в тот же день. Схожим образом работал официальный сайт «Туркменистан сегодня».

Последние сообщения на базирующемся в России провластном сайте Turkmenistan.ru датируются 25 июля. Одно — поздравление Джонсону, ставшему британским премьером, второе — поздравление с днем рождения узбекскому лидеру Мирзияеву.

Что еще более странно, 1 августа Turkmenistan.ru сообщал о визите в Авазу президента малайзийской компании Petronas, который провел встречу с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и главой нефтегазового сектора Яшигельды Какаевым. В сообщении имя Бердымухамедова даже не упоминается.

Petronas работает в Туркменистане с 1996 года. Компания является оператором нефтегазового проекта «Блок-1» в туркменской части Каспия. Договор с ней стал «первым соглашением о разделе продукции», заключенным правительством Туркменистана.

Petronas инвестировала в страну более 10 миллиардов долларов и спонсировала Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях в 2017 году, которые принимал Туркменистан. Во время визита в Малайзию в ноябре 2016 года Бердымухамедов провел встречу с нынешним главой компании. Встречался он и с его предшественниками: в декабре 2011 года в Куала-Лумпуре и в мае 2009 года в Ашгабате. Несмотря на столь тесные связи с главами Petronas, на этот раз Бердымухамедо не нашел свободной минуты, чтобы в очередной раз провести переговоры с руководством Petronas в Авазе.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Фото: ТАСС

25 июля Афганистан завершил прокладку участка железной дороги Акина — Андхой. Эта ветка должна связать Туркменистан и Таджикистан через северную часть Афганистана. С 2015 года экономическая ситуация в Туркменистане ухудшается. Завершение строительства должно было стать хорошей новостью для страны. Туркменистан отправил делегацию на церемонию пуска новой ветки. Об этом писали местные СМИ. Но в них не появилось ни одной цитаты Бердымухамедова о данном достижении и его значении для страны.

Где же он?

Немедленные опровержения сообщений о смерти Бердымухамедова поступили от посольств в Москве и Бишкеке, но как они узнали? Оба диппредставительства отреагировали достаточно быстро, почти автоматически на негативные сообщения, касающиеся Туркменистана, — это их обычная тактика. Между тем министерство иностранных дел страны не выпустило никаких опровержений. Более того, остается не ясным, кто управляет страной в период отпуска Бердымухамедова. Хотя, по всей видимости, иностранных гостей принимает министр иностранных дел Рашид Мередов.

Необычным является и сам отпуск. Как отмечает сайт «Хроника Туркменистана», Бердымухамедов обычно уходил летом в отпуск на две недели. В этом году продолжительность составляет месяц — с 15 июля по 15 августа.

Туркменистан всегда был уникальным, многие добавили бы — странным, местом, но в последние недели создается ощущение, что жизнь там не идет своим чередом.

Раньше Бердымухамедов часто отправлялся на отдых со своими министрами. Некоторые из них в конце июля находились на курорте Аваза, где занимались различными видами спорта. Бердымухамедов среди них замечено не было, что необычно, поскольку традиционно он фигурирует в телерепортажах, в которых учит своих подчиненных правильно упражняться.

И вновь СМИ не следуют за Бердымухамедовым, запечатлевая, как он бороздит воды Каспийского моря или инспектирует корабли и торговый флот. В самом начале отпуска появлялись видео, на которых Бердымухамедов играет с внучками и котятами.

Туркменистан всегда был уникальным, многие добавили бы — странным, местом, но в последние недели создается ощущение, что жизнь там не идет своим чередом. Нарушаются привычные модели поведения без объяснения причин.

По всей видимости, Бердымухамедов действительно столкнулся с какими-то проблемами. В противном случае ему ничего не стоило бы появиться на телевидении и сделать заявление, любое, о последних событиях. С другой стороны, государственные СМИ прилагают множество усилий для того, чтобы убедить народ — правивший 12 лет страной Бердымухамедов жив и здоров.

В центре всеобщего внимания должен быть Каспийский экономический форум, стартующий в Авазе 11 августа, но всех больше всего интересует одно: появится ли там Бердымухамедов и, если появится, будет ли заметно, что он перенес какой-то недуг.

Брюс Панниер, «Радио Азаттык»