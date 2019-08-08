О табаке и «табакерке» 4 Михаил Пастухов, «Свободны новости»

8.08.2019, 13:59

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Михаил Пастухов

На фоне борьбы с курением в запрещенных местах вполне успешно развивается сеть табачных киосков «Табакерка».

В предыдущей моей статье речь шла о вреде алкоголя и путях искоренения этого зла. Сейчас предлагаю порассуждать еще об одной зависимости человека — курении.

Чем опасен табак?

Табакокурение считается второй по значимости напастью, от которой страдает человечество. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире от табака умирает 5,4 млн человек, или около 15 тысяч человек каждый день. Беларусь не является исключением: ежегодно от болезней, связанных с курением, умирает 15,5 тысячи белорусов.

По информации координатора по страновому офису ВОЗ в Беларуси Валентина Русовича, распространенность курения среди белорусов — одна из самых высоких в Европе. В Беларуси курит около 50% мужчин и 15% женщин. По моим наблюдениям, в последние годы курящих женщин, особенно девушек, стало больше. Просто многие из них предпочитают скрывать свой «маленький недостаток».

Какие последствия вызывает тяга к табаку? Злоупотребление табаком из-за содержания вредных химических веществ приводит к ишемической болезни сердца, мозговому инсульту, к хроническим заболеваниям легких, к гастриту, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, снижению иммунитета, развитию импотенции у мужчин и снижению способности деторождения у женщин. Курение вызывает 30% смертей от онкологических заболеваний, в том числе от рака губы, гортани, бронхов, легких, желудка, кишечника, мочевого пузыря.

Курящие подвергают опасности не только себя, но и окружающих, которые находятся рядом с ними, особенно в одном помещении. Табачный дым содержит в 50 раз больше канцерогенов и аммиака, чем поступает в организм самого курильщика, а также в пять раз больше окиси углерода, вдвое больше смол и никотина. Риск развития рака легких при «пассивном курении» у некурящего члена семьи (например, у жены) в 3,5 раз больше, чем в некурящих семьях.

Кроме вреда здоровью людей, распространение табакокурения причиняет вред природе. По данным ВОЗ, в мире ежегодно расходуется 11,4 млн тонн дерева только на сушку листьев табака. Для выращивания табака ежегодно используется 4,3 млн га земли (для сравнения: земельный фонд Беларуси составляет 20,7 млн га, из них — 8,8 млн га сельхозугодий).

И это далеко не все негативные последствия табака и табачной промышленности, которая держит значительную часть человечества в жестких объятиях, заставляя расплачиваться за свое пагубное пристрастие.

Что предлагают власти?

С 27 июля вступил в силу декрет №2 «Об изменении декретов Лукашенко», который получил название антитабачного декрета. Этим декретом вносятся изменения в два предыдущих декрета: от 17 декабря 2002 г. №28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» и от 18 октября 2007 г. №4 «О государственном регулировании импорта табачного сырья и табачных изделий и внесении изменений и дополнений в декрет Лукашенко от 17 декабря 2002 г. №28».

В соответствии с декретом вводятся новые ограничения на места потребления табака. В частности, установлен полный запрет на курение на станциях метрополитена, в общем транспорте, лифтах, на детских площадках, в автомобилях, если в них находятся дети в возрасте до 14 лет. Курение разрешается лишь в специально выделенных для этого местах. Предусмотрено, что для обозначения объектов, где курение запрещено, должен размещаться специальный знак.

Электронные сигареты, кальяны и аксессуары к ним фактически приравниваются к обычным сигаретам. Установлены ограничения по рекламе, реализации и использованию этих устройств (по мнению врачей, использование электронных сигарет и прочих подобных устройств негативно влияет на сердечно-сосудистую систему людей).

В тот же день — 27 июля — вступили в действие изменения в статью 17.9 Кодекса об административных правонарушениях («Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах»). Теперь органы милиции могут оштрафовать курильщиков до четырех базовых величин (102 рубля).

Так что любителям покурить на свежем воздухе следует иметь в виду, что теперь за ними могут наблюдать, в том числе через видеокамеры. Понятное дело, что органы внутренних дел сделают борьбу с курением прибыльным делом. Однако остается открытым вопрос, как повлияет новое законодательство на табакокурение как социальное зло? Ведь одними штрафами едва ли можно искоренить его причины.

Причем здесь «Табакерка»?

На фоне борьбы с курением в запрещенных местах вполне успешно развивается сеть табачных киосков «Табакерка». Она создается с сентября 2018 г. в рамках инвестиционного проекта, подписанного правительством Беларуси с компанией «Энерго-Оил». До конца 2019 г. планируется во всех городах страны оборудовать около 2500 стационарных торговых точек по продаже сигарет. Больше всего их будет в Минске (около 500).

Местное население прозвало такие торговые точки «ларьками смерти», люди стали бороться с нашествием «Табакерок». Так, жители Бреста организовали сбор подписей против строительства этих красиво оформленных киосков. Однако в «инстанциях» расписались в своей беспомощности. Такая же ситуация наблюдалась в Витебске, где «Табакерки» стали появляться как грибы после дождя. В Гомельской, Могилевской и Минской областях к установке новых табачных ларьков отнеслись скептически, понимая бесполезность протестов.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, представляя в «палате представителей» 16 мая «антитабачный» декрет, высказался и о табачных киосках. В частности, он заявил, что «Табакерка» не является наименованием видов табачных изделий, и поэтому-де не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

Однако хотелось бы получить ответ на вопрос: почему установке этих киосков во всех городах Беларуси дана зеленая улица? Не потому ли, что компания «Энерго-Оил» получила на высшем уровне право быть единым оператором по продаже табачных изделий ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»? Разве это не нарушение антимонопольного законодательства (ст.ст.6 и 7 закона о противодействии монопольной деятельности и развитии конкуренции)? В данном случае очевидно доминирующее положение субъекта хозяйствования на рынке табачных изделий, как и действия по недопущению, ограничению и устранению конкуренции.

В этой связи предлагаю компетентным органам власти (тому же министерству по антимонопольному регулированию и торговле) поддержать справедливые требования граждан и приостановить «скуривание» населения в угоду табачному лобби. В свою очередь, граждане имеют право игнорировать табачные киоски и отказаться от отравления своего организма табачным дымом.

Давайте придерживаться девиза: жить здорово и долго на зависть продавцам алкогольного и табачного зелья!

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»