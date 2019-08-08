В России во время испытания ракеты произошел взрыв
- 8.08.2019, 14:07
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Погибли два человека.
Взрыв на территории военного полигона в Архангельской области произошел во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Об этом РБК сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, от полученных травм погибли два человека. Шесть военных и представителей предприятия-разработчика получили травмы.
Минобороны сообщает, что пострадавших направили в медучреждения и оказали им медицинскую помощь. Где именно произошел инцидент, ведомство не уточняет. Ранее источники информагентств сообщали, что речь идет о поселке Нёнокса.
Telegram-канал Mash со ссылкой на экстренные службы также писал, что радиационный фон в населенном пункте превышен в три раза. В военном ведомстве эту информацию опровергли, отметив, что выбросов радиации и вредных веществ не было.
Источник ТАСС ранее сообщал, что произошел пожар на судне на территории воинской части под Северодвинском. Губернатор региона Игорь Орлов заявил агентству, что эвакуировать население из-за инцидента не требуется.