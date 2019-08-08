В Минск пришел циклон «Хавьер»6
- 8.08.2019, 14:13
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Из-за сильных дождей затруднено движение на Партизанском проспекте.
В Минск пришел циклон Xaver. В городе идут сильные дожди, обещали грозы и порывистый ветер. Сейчас затруднено движение на Партизанском проспекте, пишет tut.by.
Вчера Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении. По Минску днем обещали грозу и сильный дождь. Во второй половине дня — сильный порывистый ветер.
О проблемах с общественным транспортом сообщений не поступало. Водители сообщают о плохой видимости. На Партизанском проспекте пробки.
Читатели присылают видео и фото о непогоде.
«Игуменский тракт. Под развязкой. Машины едут с опаской. Многие стоят».
Затопило Партизанский проспект.
На Nexta lite появились видео, как водители на Партизанском проспекте объезжают дорогу по газону. Затапливает дороги и в Лошице.