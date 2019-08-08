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В Минск пришел циклон «Хавьер»

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  • 8.08.2019, 14:13
  • 6,449
В Минск пришел циклон «Хавьер»
Иллюстрационное фото NASA

Из-за сильных дождей затруднено движение на Партизанском проспекте.

В Минск пришел циклон Xaver. В городе идут сильные дожди, обещали грозы и порывистый ветер. Сейчас затруднено движение на Партизанском проспекте, пишет tut.by.

Вчера Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении. По Минску днем обещали грозу и сильный дождь. Во второй половине дня — сильный порывистый ветер.

О проблемах с общественным транспортом сообщений не поступало. Водители сообщают о плохой видимости. На Партизанском проспекте пробки.

Читатели присылают видео и фото о непогоде.

«Игуменский тракт. Под развязкой. Машины едут с опаской. Многие стоят».

Затопило Партизанский проспект.

На Nexta lite появились видео, как водители на Партизанском проспекте объезжают дорогу по газону. Затапливает дороги и в Лошице.


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