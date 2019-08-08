Хоккеист «Гомеля»: Вся фармподдержка в клубе сводилась к аскорбинке 4 8.08.2019, 14:23

Денис Зайчик

Фото: belarushockey.com

Денис Зайчик рассказал, в какой ситуации оказался клуб.

- Что лично вас побудило подать заявление в управление труда и социальной защиты на руководство «Гомеля», а также подписаться в коллективном письме в адрес ФХБ?

– Все очень просто: есть контракт, у меня имеются обязательства, как профессионального игрока в хоккей, и есть такие же обязательства у клуба. Я со своей стороны контракт выполняю. Почему тогда не должен выполнять свои обязательства клуб? Неоднократные просьбы выполнить условия контракта, либо расторгнуть его в связи с невыполнением, ни к чему не привели. Надоело ходить и просить. Пришлось искать другие механизмы.

Сейчас это заявление в управление труда и письмо в ФХРБ. Посмотрим, в зависимости от результатов, что делать дальше. Еще раз подчеркну: здесь ничего личного, мне просто хочется, чтобы все было в соответствии с контрактом, ни больше и ни меньше.

- Когда выплачивается зарплата в «Гомеле», выдаются ли перед этим расчетные листки, в которых бы указывались все суммы, которые вы заработали?

– Честно говоря, лично я свои расчетные листки беру регулярно, и проблем в их получении никаких нет. Поэтому я знаю, что ожидать, а вот когда – это другой вопрос, и на него в листке нет ответа.

- Что лично вам обещал директор клуба Усович и не выполнил?

– Я вообще плохо понимаю систему устных обещаний за рамками контракта заплатить после двадцатого или двадцать пятого… Прежде всего Усович является тем человеком, который ставит подпись под контрактом со стороны клуба, т. е. официально берет на себя обязательства выполнить какие-то вещи. А дальше эти вещи не выполняются, и идут какие-то душещипательные разговоры и обещания. По моему мнению, так не должно быть. Есть контракт – надо следовать ему, либо обсуждать изменения в нем.

- Вообще сколько максимально по времени составляли задержки по выплате зарплат в ходе прошлого сезона в «Гомеле»?

– Задержки шли весь год. Пару месяцев выплачивали прожиточный минимум, а потом закрывали деньги с опозданием. Но в магазине расплатиться расчетным листком пока нельзя. И просто надоело каждый день проверять карточку – поступили очередные 100 рублей или нет. А потом высчитывать, а сколько еще осталось по расчетному листку двухмесячной давности.

- Как в данный момент обстоит ситуация в клубе с инвентарем и медикаментами?

– Это для меня, наверное, самый болезненный вопрос. Здесь все крайне плохо. Приведу только один пример. Когда мне было 8-10 лет, и я постигал азы хоккея в команде юношей 1997 года рождения под руководством С. Е. Могилевцева, то мы играли клюшками, восстановленными из поломанных клюшек первой команды. И вот сейчас, когда я уже играю в основной команде, иду на склад и получаю клюшку, также собранную из лома, причем теми же руками, которые собирали их нам десять лет назад, а также еще одну – полупрофессиональную. Это абсолютно ненормально. Загиб, жесткость? Берите, что дают и скажите спасибо. Вообще, а разве нормально, когда парни пропускают игры, потому что элементарно сломаны коньки?

В конце концов никто не заставляет врача приходить в операционную со своим набором скальпелей или токаря на завод со своими резцами. Почему тогда к нам другое отношение? Это наша работа и наш рабочий инструмент, в конце концов, хорошая амуниция – это наше здоровье. И кстати, о здоровье. На данный момент, насколько я знаю, мы не застрахованы клубом. Моему коллеге на тренировке 10 дней назад сломали 2 зуба и наложили на губу 12 швов. И что? Нет страховки – он лечится сам, а это три его зарплаты. Или еще у одного сломано ребро – и та же история. Вся фармподдержка на Континентальном кубке сводилась к аскорбинке, что такое разогревающие, массажные мази мы даже и не слышали, – сказал хоккеист Денис Зайчик в интервью belarushockey.com.