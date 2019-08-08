Арест экс-президента Кыргызстана: силовики прорвались на территорию резиденции 11 8.08.2019, 15:39

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Фото: AP

(обновляется) На территории резиденции Атамбаева начался пожар.

Новый штурм резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаевав селе Кой-Таш начался днем 8 августа. Сообщается о звуках выстрелов и взрывов шумовых гранат, пишет РБК.

На этот же день был анонсирован митинг сторонников Атамбаева в Бишкеке. Позже появилась информация о том, что митинг отменили, а сторонники направились в Кой-Таш. В партии Атамбаева сообщили, что к резиденции прибыли 6 тыс. человек.

16:11

Как сообщает Telegram-канал "Протесты в мире", сторонники Атамбаева закидывают камнями силовиков. Милиция, которая преграждала дорогу, отступила.

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15:24

Сотрудникам правоохранительных и силовых структур удалось в четверг прорваться на территорию резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

В штурме принимают участие более 2 тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. Сопротивление им оказывают около 300-400 сторонников Атамбаева.

На территории резиденции начался пожар.

Как уточняет РИА Новости, пошедших на штурм правоохранителей около 200. Им дают отпор около четырех сотен сторонников экс-президента. По словам представителей штаба, оружия у сторонников Атамбаева нет, «только камни и палки».

Возле резиденции Атамбаева.

Сторонники Атамбаева направляются в Кой-Таш. Как проходит штурм пока не ясно, но туда уже едут скорые

Первая попытка штурма дома Атамбаева произошла накануне, 7 августа. Спецназ прибыл туда для задержания бывшего президента, в доме находился сам Атамбаев и его сторонники. В ходе операции были применены специальные средства.

В результате штурма дома экс-президента пострадали более 70 человек, один спецназовец погиб.

После штурма в Кыргызстане завели уголовные дела по статьям о массовых беспорядках, хулиганстве, захвате заложников, убийстве, угрозе или насилии в отношении представителя власти. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил Конституцию и законы страны, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

Экс-президент признался, что использовал оружие во время штурма дома 7 августа. По словам Атамбаева, он стрелял в воздух.