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Видеофакт: Ученые создали роботизированный хвост для людей

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  • 8.08.2019, 14:24
Видеофакт: Ученые создали роботизированный хвост для людей
Фото: скриншот видео
Японские ученые изобрели хвост для человека

Хвост может помочь людям, которым сложно стоять на ногах и держать равновесие.

Ученые из японского Университета Кэйо создали роботизированный хвост, который мог бы выступить балансиром для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Naked Science в четверг, 8 августа.

Исследователи утверждают, что сила, которую создает качание хвоста, может изменить положение центра тяжести человека и выступить альтернативой привычной трости. Изобретение, копирующее хвост морского конька, получило название Arque. Оно использует ряд искусственных позвонков и пневматические мышцы, чтобы двигаться, отвечая на изменение положения тела носителя.

Суставы хвоста состоят из четырех защитных пластин. Пластины соединены между собой с помощью эластичных шнуров, а позвонки прикреплены к ним при помощи пружинного механизма, имитирующего сопротивление и компенсирующего тангециальные силы, появляющиеся, когда устройство начинает двигаться.

По словам ученых, изобретение также можно использовать при подключении к виртуальной реальности.


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