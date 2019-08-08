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«Дети болеют, а мужа забрали на сборы»

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  • 8.08.2019, 14:32
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«Дети болеют, а мужа забрали на сборы»

Минобороны: все по закону.

Во вторник, 6 августа, мужа Ирины Олега призвали на сборы. До конца месяца, говорит собеседница, супруг будет в Печах. Она же осталась одна с двумя детьми, пишет tut.by.

«Младшему сыну еще нет трех, почему тогда Олега забрали? — не понимает женщина. — К тому же сын и дочка сейчас болеют, но кого это интересует?». В Минобороны поясняют: все по закону.

Семья Ирины и Олега живет в поселке примерно в 20 километрах от минской кольцевой. У пары двое детей: 12-летняя дочка и сын, которому в сентябре будет три.

— Олег прописан у родителей в Минске. Недели две назад из военкомата Ленинского района Минска пришла повестка, что его призывают на сборы, — рассказывает Ирина. — Муж — водитель в ЖКХ. В организации сейчас период отпусков, работать некому, поэтому предприятие направило в военкомат ходатайство, в котором просило не забирать Олега.

По словам Ирины, в военкомате супругу сообщили, что «таких ходатайств у них стопки, и никто их рассматривать не будет».

— На сборах он до 30 августа. На это время я осталась одна с детьми, а дети сильно болеют, — продолжает Ирина. — У девочки две недели болят уши, у сына с воскресенья температура 40. На выходных мы ездили в поликлинику, взяли справки. Супруг предоставил их в военкомат, но его все равно отправили в Печи.

Женщина переживает: вдруг так случится, что ее с сыном положат в больницу, с кем тогда останется дочь? Мама Ирины после операции, она подстраховать не может. Родители мужа работают.

К тому же, говорит собеседница, маршрутка в их поселок ходит всего раз в день.

— Если что-то случится, я даже не знаю, как отвезти ребенка в больницу, — не скрывает эмоций собеседница. — Да и как теперь вырваться в город, чтобы собрать дочку в школу?

В панике Ирина обратилась в Министерство обороны. Говорит, позвонила по первому номеру, который нашла в интернете.

— Сказала, мужа забрали, а я одна с двумя детьми, — восстанавливает она тот разговор. — Мне ответили: двое детей — это не трое, поэтому закон никто не нарушил.

Минобороны: «В отдельных случаях военком может освободить человека от прохождения сборов»

В пресс-службе Министерства обороны пояснили: мужчинам, у которых есть дети до трех лет, отсрочку предоставляют лишь тогда, когда папу забирают на срочную военную службу или службу в резерве. Однако Олег является военнообязанным, а не солдатом-срочником.

— Военнообязанные освобождаются от прохождения военных сборов, если на это есть основания по семейному положению или состоянию здоровья, — перечисляет Наталья Гаврусик, официальный представитель Минобороны. — Также право на отсрочку получают военнообязанные, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет.

— То, что дети болеют, не является обстоятельством для отсрочки?

— По закону, в отдельных случаях при наличии уважительных причин и документов, которые их подтверждают, военный комиссар города или района может принять решение и освободить человека от прохождения сборов. Этот пункт позволяет индивидуально подойти к ситуации, — продолжает Наталья Гаврусик.

P. S. Утром 8 августа Ирина сама поехала в военкомат Ленинского района. Встретилась с заместителем военкома Сергеем Барисевичем.

— Он меня внимательно выслушал, попросил копии детских справок, — говорит собеседница. — Я рассказала, что вчера сыну стало хуже. Пошла кровь носом. Он пообещал разобраться в нашей ситуации, связаться с частью. А вскоре перезвонил и сообщил, что уже сегодня вечером муж будет в Минске.


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