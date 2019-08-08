Зеленский собрался сделать из Украины «магнит для инвестиций» 2 8.08.2019, 14:47

Владимир Зеленский

Президент Украины ожидает, что экономика страны будет расти на уровне 5-7% ВВП.

Украина в ближайшие пять лет проведет масштабную приватизацию, создаст конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростит правила ведения бизнеса, пишет unian.net.

Об этом во время украинско-турецкого бизнес-форума в Стамбуле заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и перемещения капитала», - сказал он. По его словам, эти и ряд других действий власти должны сделать Украину «магнитом для инвестиций». Как сообщал УНИАН, президент Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП.