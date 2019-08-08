«Баста!»: Чиновники просто получают зарплату из наших карманов 15 8.08.2019, 14:50

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Мы их не выбирали, но жизнь нам портят именно они.

Telegram-канал «Баста!» публикует видео нового Youtube-проекта «Хельга Пранк».

Ольга из Воложина рассказывает о проблемах своего города и нашей страны:

- Все чаще и чаще приходится слышать о проблемах, с которыми сталкиваются люди в нашей стране. Безработица, отсутствие перспектив для молодежи, беспредел чиновников. За последние лет десять Беларусь стала черной дырой, которой пугают цивилизованные страны. Мы все знаем об этих проблемах, говорим о них на кухнях и в транспорте, обсуждаем в семьях. Но потом включаем телевизор, а там — все ОК, стабильность и процветание. Но это все ложь. Если о проблемах не говорить, то они никогда не будут решены. Наверное именно поэтому я и решила начать вести свой блог здесь, на YouTube.

Меня зовут Ольга я родилась в городе Воложин в 98 году. По семейным обстоятельствам часто приходилось переезжать, менять школы. Большую часть жизни прожила в Молодечно, здесь училась и работала.

Наверное, с этого и начну. У меня была отработка на повара, отправили официантом в «Молодечноторг». О зарплатах в нашем городе вы, наверное, знаете. Они — такие же, как и по всей Беларуси. Я получала 300 рублей. Как по вашему, можно ли нормально жить на эти деньги? Приходилось как-то снимать жилье, кушать, одеваться. Работа по 12 часов с дикими переработками, за которые не доплачивали. Часто без выходных. Не выйдешь — уволят по статье. Начнешь спорить с начальством — уволят по статье. Попытаешься заявить о своих правах — уволят по статье. А после такого об официальной работе вообще можно забыть.

Нищенская зарплата — это еще не все. Помню, был банкет в Ледовом дворце на 500 человек. Праздник столетие Министерства труда и соцзащиты. Людей не хватало — дураков пахать за копейки найти сложно. На работу тогда выходили в 9 утра, домой возвращались в три ночи. Многие работали без санкнижки — начальству это было неинтересно, о требованиях технической безопасности никто не даже не заикался. К молодым специалистам относились как к рабам, о нас просто вытирали ноги. И это не единичный случай.

Терпения у меня хватило на полгода. Уволилась, решив, что лучше накоплю денег, и выплачу штраф. Знаю, что сотни моих сверстников в небольших городах работают в разных сферах в таких же условиях.

Не лучше ситуация и в других отраслях.

Возьмем общественные транспорт, автобусы. Ладно, привыкли уже, что там невыносимо душно летом и очень холодно зимой. Но они же разваливаются на ходу. Бывает, что крыша протекает, двигатели перегреваются. Дело в том, что в небольшие города передают автобусы, которые списали из Минска, которые уже мало пригодны для эксплуатации. Зачем расписание вешают на остановках — непонятно, они же никогда вовремя не приходят.

Зарплаты у водителей официально — 600 рублей. Но на руки получают в лучшем случае 400. Почему? Все просто. Хитрые начальники списывают на них перерасход топлива, без которого не обойтись на старых разбитых автобусах. Водителей, кондукторов не хватает, многие вынуждены работать сверхурочно, чтобы прокормить семью. Срываются на пассажирах, конфликтные ситуации в транспорте постоянно.

Идем дальше. ЖКХ. Это просто жесть. Вы помните, когда в вашем доме последний раз хотя бы косметический ремонт делали? А у соседей? Я тоже не помню. Подъезды с обшарпанными стенами и выбитыми стеклами и дверьми. Лифты не работают, всюду разруха, грязь. Квартира родителей на первом этаже, нас несколько раз затапливало водой из-за прорыва ржавых труб, которым больше лет, чем мне. Никто за это не отвечал, ремонт — за свой счет.

Сотни, тысячи чиновников — больших и маленьких — ни за что не отвечают. Они просто получают зарплату из наших карманов, из карманов наших родителей. Куда-то тратят налоги, которые должны пойти на дороги, на транспорт, на ремонт домов. Почему так происходит? Наверное, потому что они от нас не зависят, им начхать на нашу жизнь, на наше будущее. Мы ведь их не выбирали. Но жизнь они портят именно нам. И нам нужно что-то с этим делать, решать эти и многие другие проблемы, одинаковые для всех городов и деревень нашей страны. Давайте вместе думать, как. Когда мы говорим о проблемах, обсуждаем их — мы делаем первый шаг к их решению. Но он очень важный, может быть, самый важный.

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