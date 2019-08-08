Александр Глеб официально перешел в «Ислочь» 3 8.08.2019, 15:10

Александр Глеб

Белорусский футболист будет выступать за «волков».

Белорусский хавбек Александр Глеб стал игроком "Ислочи", сообщает пресс-служба "волков".

Александр Глеб известен по выступлениям за БАТЭ, "Штутгарт", лондонский "Арсенал", "Барселону", "Бирмингем", "Вольфсбург", "Крылья Советов", "Коньяспор" и "Генчлербирлиги". За свою богатую карьеру Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), становился победителем Лиги чемпионов (2009), чемпионом Испании (2009), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018), обладателем Кубка Испании (2009), обладателем Кубка английской лиги (2011), серебряным призером чемпионата Германии (2003), бронзовым призером чемпионата Англии (2008).

Глеб — первый белорусский футболист, сыгравший в финале Лиги чемпионов. Случилось это в 2006 году, когда Александр играл в лондонском "Арсенале". Спустя три года в составе "Барселоны" полузащитник выиграл самый престижный европейский клубный футбольный турнир.

С 2001 года выступает в составе национальной сборной Беларуси.