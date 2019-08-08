Семь стран с морем, куда белорусы могут поехать в августе 2 8.08.2019, 15:19

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Куда в августе лучше всего съездить за загаром?

«Не было печали, просто уходило лето…» - напевая эту песенку, многие спохватываются, что все еще не сходили в отпуск, пишет kp.by. Август - самый желанный и самый дорогой месяц для путешествий. Лучшие путевки раскуплены еще весной, но даже если вы спонтанно решили рвануть к морю, не все еще потеряно. Есть горящие туры, которые по какой-то причине не распродались, либо кто-то вернул путевку из-за поменявшихся планов. Есть, в конце концов, возможность поехать к морю самостоятельно, как говорили в советские времена, «дикарем».

Фото: Антон ПИКУС

Давайте рассмотрим варианты, куда в августе лучше всего съездить за загаром и магнитиками, если вы не спланировали отпуск заранее.

УКРАИНА

Главный хит последних лет у белорусов - украинское побережье Черного моря. Вода теплая, нет барьеров ни с языком, ни с визами, да и расстояние всего тысяча километров. Путешествие не ударит ни по бюджету, ни по организму.

Наиболее популярны у туристов Одесса и ближайшие к ней Каролино-Бугаз, Черноморск, Санжейка, Грибовка. Близость Одессы удобна еще и тем, что в облачные дни здесь всегда будет чем заняться - погулять по Дерибасовской, сходить на знаменитый одесский рынок «Привоз», да и просто отправиться на экскурсии по Нерубайским катакомбам, к Днестровской крепости либо устроить себе алкодегустацию в Шабо или праздник желудка в новомодном лофте «Городской рынок еды». Все это безумно вкусно и дешевле, чем у нас.

Снять жилье без проблем можно самостоятельно - в Одессе приличный номер будет стоить 60 руб./сутки, в Затоке 45 руб./сутки. Можно и меньше, конечно.

Отдельно стоит сказать о курорте Затока, который находится в 50 км от Одессы. Это коса золотого песка длиной 18 км, которая с каждым годом обрастает современными отелями и пляжами. Можно подобрать просто отличный вариант от 45 руб./сутки.

Кроме Черного моря в Украине есть еще и море Азовское, на побережье которого уже освоены белорусами Кирилловка и Бердянск, а также множество мелких поселков.

Цена вопроса

Турфирмы наперебой все еще предлагают автобусные туры от $100 на 5 дней и выше.

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ТУРЦИЯ

В Турцию белорусам не нужна виза, если вы едете меньше чем на месяц. Так что ехать можно хоть завтра. В августе в Турции все еще жарковато: +35…+37°, но благодаря низкой влажности и водным процедурам эта температура переносится довольно легко. В то же время температура воды в Средиземном море составляет +29°. Немного легче на Эгейском берегу - дневные температуры те же, но воздух суше и вода прохладнее: +26°С.

Для любителей ленивого отдыха пока ничего не придумали лучше Турции с ее системой «все включено» и насыщенной развлекательной программой, начиная от детей и молодежи и до пенсионеров - каждый найдет себе занятие по душе. Главное, прежде чем выбрать отель, почитайте отзывы в интернете, чтобы не оказаться в центре молодежного движа, если душа просит спокойного тихого отдыха.

В Турцию белорусам не нужна виза, если вы едете меньше чем на месяц.

Фото: ВЛАДИМИР ВЕЛЕНГУРИН

Если рассматривать конкретно курорты - наиболее популярно Анталийское побережье Средиземного моря: бюджетная Алания, зеленый Кемер, «детский» Сиде, пятизвездочный Белек. А также Эгейское побережье - Бодрум, Мармарис (для молодежи) и Кушадасы (для детей).

Цена вопроса

Сейчас предлагают горячий тур в Турцию на двоих на 8 ночей в трехзвездочный отель от $400. Если вылеты из Киева, то можно найти и дешевле - за $300.

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БОЛГАРИЯ

Главный минус этой страны в августе (как и в прочие месяцы) - нам требуется виза. В остальном все подходит идеально: сухой климат, при температуре воздуха +30° и Черного моря +25°. Еще с советских времен у наших туристов популярны Солнечный Берег и Золотые Пески - хотя это уже совсем другие по техническому оснащению курорты. Там все лето музыка и движ. Албена с ее широкими пляжами больше ориентирована на семейный отдых. Если же вы хотите жить не просто среди вереницы отелей, но и увидеть реальную болгарскую жизнь, лучше выбрать Созопол или Несебр. Чем дальше к турецкой границе, тем отдых бюджетнее - в этом плане можно обратить внимание на Ахтополь, с маяка которого уже видно турецкое побережье.

Кстати, в отличие от многих других стран, нет никакого экономического смысла искать туры в Болгарию с вылетом из Киева, Москвы или Вильнюса. Цена в итоге получается почти та же. Более того, в последние годы почти из всех областных центров есть свои прямые рейсы на курорты Болгарии.

Цена вопроса

Отдых в Болгарии на двоих на 7 дней с перелетом в отеле две звезды можно найти сейчас за $700.

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ГРУЗИЯ

Вечерний Тбилиси. Фото: pixabay.com

С каждым годом поток наших туристов в эту страну становится все больше - еще бы, вернувшиеся из поездки дамы о галантности и радушии грузинских мужчин рассказывают в первую очередь. К тому же виза в эту страну белорусам не нужна, единственное условие - паспорт должен быть действительным еще как минимум полгода. Проще всего договориться в турфирме, чтобы она подготовила вам тур по этой стране. Она колоритная и очень разная. Там здорово расслабиться и просто наслаждаться жизнью. Купаться в Черном море в Батуми и окрестностях, пробовать хинкали и чурчхелу, гулять по вечернему Тбилиси. И не бояться знакомиться - а дальше все произойдет само собой, вас накормят настоящей грузинской кухней, напоят домашним вином и отведут к родственникам, где уже будет накрыта поляна и дымиться шашлык.

Цена вопроса

Путевка на неделю стоит около 600 евро, причем добрую половину бюджета съедает перелет. Если найти рейс из Киева или Вильнюса, можно сэкономить 100 - 150 евро.

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ЧЕРНОГОРИЯ

В эту страну белорусам условно не нужна виза - это значит, что правило распространяется только на авиапутешествия. Если же ехать автобусом, путь неизбежно пролегает через страны Шенгенского соглашения, так что виза необходима. Это маленькая и невероятно красивая страна, чтобы посмотреть ее, многие берут машину напрокат и отправляются в путешествие. Вполне приличная машина будет стоить от 35 евро в сутки.

Август в Черногории - высокий сезон. Воздух днем прогревается до +31°, а Адриатическое море гарантированно +26° и выше. Поэтому и цены будут высокими, и пляжи переполненными. Можно организовать отдых и самостоятельно, в Черногории хватает вариантов бюджетного жилья, особенно если вы готовы жить не очень близко от моря. Где отдыхать? Семьи с маленькими детьми обожают широкие песчаные пляжи в Бечичах и Рафаиловичах. Молодежь однозначно выбирает Будву - шумный курорт, который практически никогда не спит. За насыщенной культурной программой можно поехать в Тиват.

Цена вопроса

На неделю отдыха в Черногории вам понадобится минимум 400 евро (в эту сумму входит вылет из Минска).

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АЛБАНИЯ

С 1 мая по 31 октября белорусам виза для поездки в Албанию не нужна. Эта ранее закрытая для туризма страна расположена настолько идеально (на двух морях, Адриатическом и Ионическом), что сейчас развивается в этой области семимильными шагами. Поэтому стоит поторопиться, чтобы успеть увидеть албанскую аутентику - пока побережье не застроили вереницей одинаковых белоснежных отелей. Правда, в августе сюда съезжаются туристы из Германии и богатых европейских стран из-за смешных для них цен.

Цена вопроса

На 10 дней отдыха нужно быть готовым потратить не менее 450 евро при условии вылета из Минска. Вылеты из других аэропортов сделают путешествие в Албанию чуть дешевле.