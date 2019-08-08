Спикер Сейма Польши подал в отставку 8.08.2019, 15:30

Марек Кухциньский

Фото: agencja gazeta

Отставка Марека Кухциньского проходит на фоне скандала с авиаперелетами.

Председатель нижней палаты польского парламента Марек Кухциньский сообщил, что в пятницу, 9 августа он покинет свой пост. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции в варшавском офисе правящей в Польше партии "Право и справедливость", которую Марек Кухциньский и представляет, сообщает "Польское радио".

''При этом однозначно хочу подчеркнуть - во время своей деятельности я не нарушил законодательство. Также количество моих перелетов, которое последнее время вызывает много противоречий, было вызвано большим количеством встреч с жителями Польши, зачастую в малых городах. Для себя я определил модель работы председателя Сейма, согласно которой, следует работать не только в Сейма, сидя в Варшаве, но по всей Польше и за рубежом''.

В конце июля многие польские СМИ сообщили, что Марек Кухциньский регулярно забирал свою семью на борт правительственных самолетов. 7 августа Окружная прокуратура Варшавы сообщила, что проводит расследование вероятных злоупотреблений в связи с полетами Марека Кухциньского.