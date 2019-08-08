В Ушачском районе нашли место резиденции полоцких князей 12-го века 8.08.2019, 15:46

1,471

В ней мог бывать знаменитый Всеслав Чародей.

В Ушачском районе на берегу озера Черствяты нашли фрагменты загородной резиденции полоцких князей XII века, передает Еврорадио.

Археологи не исключают, что в ней мог бывать знаменитый Всеслав Чародей (1029 — 1101). Там откопали печь, книжную застёжку XII века, керамику и наконечник стрелы.

Эти и другие находки свидетельствуют, что там отдыхала статусная личность, полагает археолог Марат Климов. По его словам, фрагменты таких резиденций за пределами городов идентифицированы впервые в истории белорусской археологии.