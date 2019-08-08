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Виктор Марчик: Люди во всем винят Лукашенко

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  • 8.08.2019, 15:59
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Виктор Марчик: Люди во всем винят Лукашенко
Виктор Марчик

Даже в местных органах власти есть люди, которые были бы рады что-то поменять.

Лидер Белорусского Нациаонального Конгресса в Слониме Виктор Марчик рассказал пресс-службе БНК о ситуации в своем городе и регионе.

- Главная проблема - это, конечно, низкий уровень заработной платы. У рабочего класса имею ввиду, не у чиновников и руководителей. В сельской местности люди живут как при рабовладельческом строе. Когда проходила программа «Улучшение села», работникам давали дома, а теперь, получается, если человек захотел куда – то уехать, на большую зарплату, чем 300 рублей – он автоматически теряет жилье. Людей привязали к работе в колхозе.

Очень много молодых людей уезжает за границу, да и не только молодых, но и среднего возраста. Люди едут не только на заработки, но и на постоянное место жительства. За прошлый год, по статистике, из нашего района за границу, уехало порядка четырехсот семей.

Сейчас такая тенденция, что уезжают, в основном, в Польшу, потому, что в России часто обманывают, да и заработки в Польше больше.

- Как вы считаете, кто виноват в сложившийся ситуации, что говорят жители Слонима?

- Все винят Лукашенко, понимая, что все зациклено на нем. Даже в местных органах власти есть люди, которые и рады были бы что–то поменять, как-то улучшить жизнь людей, но идет команда сверху и уже ничего невозможно сделать.

Что делать? Надо проводить честные выборы! Ведь люди уже давно готовы к переменам, если у нас пройдут честные выборы, то и президент будет новый, а с ним и вся система. Люди хотят перемен. То, что на честных выборах белорусы проголосуют против Лукашенко – это 100%.


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