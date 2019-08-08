Гиперактивная собака стала звездой Сети 1 8.08.2019, 16:13

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Собака развлекается, выпрыгивая в сад.

Есть немало гиперактивных собак, чья кипучая энергия заставляет их то и дело придумывать игры и развлечения, пишет сайт 120.su.

Глядя на главную героиню этого забавного видеоролика, можно предположить, что она просит хозяйку открыть раздвижную дверь и выпустить её в сад. Женщина так и сделала, и собака, которая к тому моменту уже успела совершить несколько прыжков, очередным скачком оказывается на улице за дверью.

Однако, если вы предположите, что это конец сценки, то ошибётесь. Практически тут же меховая акробатка вновь появляется в кухне и опять просит открыть ей дверь, после чего снова одним грациозным прыжком оказывается в саду. Эта причудливая игра, повторяющаяся несколько раз, немало повеселила зрителей, посмеявшихся над собакой, которой больше нравится не гулять по саду, а раз за разом выпрыгивать в него.