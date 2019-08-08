Юрий Дудь: Я выйду на митинг против ментовского беспредела в России 3 8.08.2019, 16:23

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Настало время мыслить критически.

Что чаще всего вы слышите от своих друзей, когда происходит какой-то политический шухер? Под друзьями я имею в виду и друзей настоящих, и друзей эмоциональных – тех, за кем вы следите в телеке, ютубе, музыке, спорте, тех, кого канцелярским языком принято называть «лидерами мнений». Лично я чаще всего слышу такое: «Я аполитичен. Политика мне совершенно неинтересна», пишет российский блогер Юрий Дудь в «Фейсбуке».

Кажется, пришло время, когда такая позиция – в первую очередь от известных людей — стыдная.

Сразу уточним: если под политикой подразумевать выдвижения, избрания, мандаты, то есть именно профессию, мне это тоже неинтересно. Никогда и ни в какой стране мира я не хотел бы работать политиком. Причин полно, но одна из основных — предпринимательством можно зарабатывать гораздо интереснее и гораздо больше, чем политикой. Если мы, конечно, имеем в виду честный заработок, а не когда при обычной зарплате чиновника ты покупаешь себе трехсотметровую квартиру в центре Москвы. А чтобы за свой счет снимать про Колыму, Камчатку, Курилы и Сахалин, чтобы оставаться независимым и чтобы не лизать чью-нибудь жопу, надо зарабатывать много.

Но если ты не планируешь политическую карьеру, это не значит, что ты не участвуешь в политической жизни своей страны – хотя бы в ключевые ее моменты (а их не так много, как можно подумать).

Так вышло, что все последние годы молодым людям в России было максимально неинтересно касаться выборов, протестов, басманного правосудия, политзаключенных, вот этого всего. Две последние субботы показали, к чему привела наша инертность. Наша инертность привела к тому, что в важнейших кабинетах никого нового, там шевелятся одни и те же тела: их седины, лысины, пиджаки и скорость поднятия ладоней на единогласных голосованиях все больше напоминают декорации советской как бы политической жизни. Наша инертность привела к тому, что любая политическая конкуренция уничтожена. Наша инертность привела к тому, что любой, кто эту конкуренцию задумывает, моментально получает по лицу шпалой. И самое важное: шпалой по лицу теперь может получить любой из нас.

Вы можете не поддерживать независимых кандидатов в Мосгордуму: топить за разные политические силы – это так же, как топить за разные футбольные клубы, то есть совершенно нормально и правильно. Но вы точно не можете поддерживать то, что делало государство в последние недели. Это не имеет никакого отношения к той самой «стабильности», про которую говорят, когда вписываются за текущую власть.

Когда толпа бойцов хватает двоих не сопротивляющихся ботаников и резиновыми дубинками отбивает им ахилловы сухожилия – это не стабильность. Это сублимация тех, кто долго жил с комплексами, но – слава нашей полиции — нашел способ за все эти комплексы отомстить.

Когда 25-летнему парню грозит срок то ли за алюминиевую банку, то ли за бумажный стаканчик, брошенный В СТОРОНУ полицейского, — это не стабильность (гуглите: Сергей Абаничев). Это позор и унижение достоинства сотрудника силовых структур со стороны государства. Тому менту, который будет проходить по этому делу пострадавшим, я советую изучить дела спецназовцев, которые врывались в бесланскую школу.

Там мужики ложились на гранаты, чтобы прикрыть заложников, и вытаскивали детей, когда воздух решетило пулями, как на настоящей войне. А этот согласился быть потерпевшим из-за того, что в его сторону полетел кусочек то ли алюминия, то ли бумаги. Надеюсь, себе он объяснил это тем, что банка – от американской колы, то есть действительно была угроза национальной безопасности.

Когда дизайнера, вышедшего на пробежку задолго до начала митинга, скручивают и кладут на асфальт так, что ломают ногу о бордюр, это не стабильность (гуглите: Константин Коновалов). Это тупорылое исполнение приказа и отношение к человеку как к мешку с костями.

Когда в изоляторах мотает административный арест десяток мирных студентов, это не стабильность. Это новое поколение политзаключенных и простой сигнал всему молодняку: будешь возмущаться – вместо решетки хештега получишь решетку тюрьмы.

Когда мэр говорит, что граждане, вышедшие на улицы отстаивать свои права, — это приезжие зимбабвийцы, а полиция вела себя правильно, это не стабильность. Это полная оторванность от жизни людей, городом которых ты руководишь.

Если вы думаете, что вся эта красота касается только несогласных, вы ошибаетесь.

Посмотрите видео, на котором женщина трясет партбилетом: «Я член «Единой России». Моего мужа задержали. Мы шли домой. Он хотел на ту сторону пройти просто».

Жернова такой стабильности – штука, которая рано или поздно начнет перемалывать всех: и неудобного, и того, кто так складно и так регулярно на своем ютуб-канале рекламирует мэрию. Ребятки, которые стали популярны у молодежи, помните об этом, когда в следующий раз по просьбе старших будете рекламировать «Беляш-фест» в Парке Горького или «Чурчхельную волну» в Сокольниках. Никто не призывает вас лезть на баррикады, но, как поет один известный панк-ансамбль: «Если всем страшно быть против / То хотя бы не будем за».

Давайте критически мыслить, давайте сомневаться, давайте задавать вопросы и давайте не принимать как норму, когда невинных людей бросают в тюрьму или жестко избивают полицейские.

10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет.

Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу.