Независимый профсоюз РЭП одержал еще одну победу 8.08.2019, 16:38

Юристы РЭП помогли таксистам восстановиться на работе в ООО «Виамигнис».

Трое уволенных таксистов Артур Смольский, Виталий Клименок и Денис Мартынюк восстановлены на работе в компании «Виамигнис». Решением суда они получат средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в размере 500 рублей. Такое решение 6 августа принял суд Партизанского района Минска, пишет сайт praca-by.info.

Наниматель предлагал работникам уволиться по соглашению сторон, однако водители отказались расторгнуть трудовые отношения без компенсации. Таксисты массово обратились за помощью в профсоюз РЭП, юристы которого помогли составить обращение в суд. Как оказалось, «Виамигнис» не уплачивало взносы в Фонд социальной защиты (ФСЗН).

— Решением суда люди восстановлены работе и будут уволены в связи с ликвидацией предприятия, а не за прогулы. Что касается компенсации морального вреда, то особого имущества у ООО «Виамигнис» нет, равно как нет в достаточном количестве денежных средств на счетах предприятиях, - отметил правовой инспектор РЭП Игорь Комлик, представлявший интересы истцов в суде.

— К действиям учредителей предприятия можно предъявить множество претензий, поскольку, принимая на работу, они делали вид, что предприятие респектабельное, люди устраивались на работу ещё и в мае 2019 года, рассчитывая на достойную заработную плату, которой так и не дождались. ООО «Виамигнис» не делал перечисления в Фонд социальной защиты населения, а в результате работники могут потерять страховой стаж, что скажется на их дальнейшем пенсионном обеспечении. Если не платились взносы в ФСЗН на мизерную оплату труда, указанную в контрактах, встает закономерный вопрос: а платила ли фирма подоходный налог? В результате от деятельности компании пострадали не только работники, но и государство.

Учредители приняли решение о ликвидации организации, но опять же пошли на новое нарушение закона в отношении наёмных работников:

— После того, как ряд работников из-за нарушений трудового законодательства обратились и в профсоюз РЭП, и в Департамент госинспекции труда, и в ГАИ по поводу состояния транспортных средств, наниматель принял решение о ликвидации организации. А чтобы не делать выплат, положенных при ликвидации, наниматель всех вместе уволил якобы за совершенный прогул. Причем всех – одним числом, 27 июня. Под увольнение попали работники, не подлежащие увольнению, потому что имели на руках оправдательные документы. По закону же работников должны уведомлять об увольнении за два месяца до расторжения трудового договора и выплачивать три среднемесячных зарплаты в качестве компенсации, что могло вылиться в пять средних зарплат на каждого работника, - подчеркнул Игорь Комлик.

На сегодня по данному делу прошло только 6 судебных заседаний. Рассмотрение исков работников к ООО «Виамигнис» продолжится 8 августа, 12 августа и 14 августа.