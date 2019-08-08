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В России заблокированы 100 счетов фонда Алексея Навального

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  • 8.08.2019, 16:52
В России заблокированы 100 счетов фонда Алексея Навального
Алексей Навальный
Фото: AP

Власти обвиняют фонд оппозиционного политика в «отмывании денег».

В России Следственный комитет сообщил о блокировке более 100 банковских счетов физических и юридических лиц в рамках расследования "дела об отмывании денег" Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сотрудники ведомства пришли с обысками в офис фонда и к его сотрудникам, сообщает "Радио Свобода".

По версии следствия, ФБК "получал в виде пожертвований незаконно заработанные деньги". Пока в деле нет подозреваемых. Первоначально СК сообщал, что общая сумма, фигурирующая в деле, – порядка миллиарда рублей. Теперь в пресс-релизе говорится лишь о "крупной сумме денег", обращает внимание издание "Медуза".

ФБК заявляет, что существует за счет пожертвований граждан, бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков сообщил, что считает, что с помощью уголовного дела власти пытаются остановить финансирование региональных офисов организации.

В сообщении Следственного комитета говорится также об аресте счета фонда "Защита прав граждан", фонд с похожим названием упоминался Волковым как организация, управляющая региональной сетью сторонников Навального.


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