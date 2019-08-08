В Украине «Квартал 95» нашел комика, который будет пародировать Зеленского 1 8.08.2019, 17:06

В Instagram комика есть видео, где он пародирует Лукашенко.

Студия "Квартал 95" нашла комика, который на сцене будет играть президента Украины Владимира Зеленского, скорее всего им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий, об этом сообщил сайту "Украинская правда" собеседник в студии "Квартал 95" .

"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа", - заявил собеседник издания.

Несмотря на интригу, комик Великий в своем Instagram публикует видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.

Фрагменты из репетиций, где присутствует Великий, также публиковала в Facebook студия "Квартал 95".

Концерт запланирован на вечер вторника в Одессе.

В Instagram комика есть видео, где он пародирует Лукашенко: